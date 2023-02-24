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Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2023
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:16
2023-02-24T11:16
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - написал он в своем телеграм-канале.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
11:16 24.02.2023
 
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев

Медведев: Россия вернет свои территории и защитит людей, исстрадавшихся за годы геноцида

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации.
"Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - написал он в своем телеграм-канале.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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