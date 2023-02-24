https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html

Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев

Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2023

Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев

Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:16

2023-02-24T11:16

2023-02-24T11:16

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20769bba720918ae9b65d6b0d5f7ca41.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф