https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев - РИА Новости, 24.02.2023
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:16
2023-02-24T11:16
2023-02-24T11:16
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия вернет свои территории и надежно защитит своих людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о спецоперации. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
Медведев: Россия вернет свои территории и защитит людей, исстрадавшихся за годы геноцида