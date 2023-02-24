https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854059948.html

Спецоперация, 23 февраля: НАТО не хватает боеприпасов для Киева

Спецоперация, 23 февраля: НАТО не хватает боеприпасов для Киева - РИА Новости, 24.02.2023

Спецоперация, 23 февраля: НАТО не хватает боеприпасов для Киева

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T00:06

2023-02-24T00:06

2023-02-24T00:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

йенс столтенберг

жозеп боррель

игорь додон

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине; страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг; группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком направлении, в результате за сутки он потерял до 105 военных, девять единиц техники, а также шесть складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. Приостановка участия России в ДСНВПрезидент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не рассматривает приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как признак подготовки к применению ядерного оружия. Международная обстановкаСтраны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину и видят задачу в наращивании их производства в условиях, когда конфликт перешел в фазу "войны на истощение", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН обещал одновременно оказывать всестороннюю поддержку Украине "для обеспечения самообороны" и искать пути достижения мирного завершения украинского конфликта. При этом Боррель в своей речи старался тщательно избегать упоминания европейской военной поддержки Киева, ни разу не упомянув поставки оружия и боеприпасов со стороны ЕС и европейскую военную тренировочную миссию, заменив их на нейтральные "поддержку обеспечения самообороны" и "помощь в защите населения". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки новых танков Challenger 2 Украине в случае уничтожения тех, что Лондон уже пообещал Киеву, сообщает газета Telegraph. Позднее он в эфире британской радиостанции LBC не исключил возможность отправки Киеву истребителей какой-либо страной НАТО, хотя и сказал, что они не будут отправлены Киеву в "краткосрочной или среднесрочной перспективе". Почти 100 польских полицейских и две собаки пять месяцев выполняли "сверхсекретную" миссию по разминированию на Украине, сообщает издание Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники. Руководство Молдавии должно противодействовать попыткам Киева втянуть Кишинев в конфликт, но вместо этого страна идет по украинскому сценарию, считает экс-президент республики Игорь Додон. Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение военных в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщает минобороны Финляндии. Если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, это приведет к серьезным последствиям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, выступая в Генассамблее ООН, призвал Запад вместо проведения санкционной политики делать все для разрешения конфликта на Украине. Крымский мостКрымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Работы завершены на 39 дней раньше планируемого срока. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, добавил он. Ход операцииГруппировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком направлении, в результате за сутки он потерял до 105 военных, девять единиц техники, а также шесть складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 9 беспилотников. Действия КиеваГраждан Украины призывного возраста, желающих выехать через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют в украинские войска, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, включая националистов "Азова"*, сообщает Минобороны России. Любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии, считает экс-президент страны Игорь Додон. Министерство обороны Украины приняло решение отправить на передовую в зону проведения спецоперации сотрудников военных комиссариатов четырех областей, говорится в приказе министра обороны Украины Алексея Резникова, фото документа распространяется в соцсетях, в том числе в телеграм-канале военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Новые регионыУкраинские войска могут пытаться нанести удары по Донецкой Народной Республике 23 февраля, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он также рассказал, что на артемовском и угледарском направлениях у украинских войск нет сейчас успехов, они ежедневно теряют большое количество живой силы. Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне около десятка противотанковых гранат, пистолет и патроны к автоматическому оружию, сказал журналистам представитель спецслужб.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230223/spetsoperatsiya-1854006069.html

https://ria.ru/20230223/rezolyutsiya-1854058607.html

https://ria.ru/20230223/plan-1854057992.html

https://ria.ru/20230223/vstrecha-1854048905.html

https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854037490.html

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