https://ria.ru/20230224/soyuz-1854067240.html

Ракета с кораблем на замену неисправному "Союзу" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем на замену неисправному "Союзу" стартовала с Байконура - РИА Новости, 24.02.2023

Ракета с кораблем на замену неисправному "Союзу" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур, она выведет на околоземную орбиту корабль "Союз МС-23", которому предстоит двухсуточный беспилотный полет к РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:27

2023-02-24T03:27

2023-02-24T03:59

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наука

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сша

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур, она выведет на околоземную орбиту корабль "Союз МС-23", которому предстоит двухсуточный беспилотный полет к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. "Есть контакт подъёма (команда, обозначающая отход ракеты от стартовых сооружений при пуске)", - сказал комментатор пуска. Через девять минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, после чего начнется его самостоятельный полет к МКС. Стыковка запланирована на 4:01 мск 26 февраля. Корабль летит в беспилотном варианте, чтобы на обратном пути забрать экипаж "Союза МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования. Предполагается, что прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио, корабль проведет на орбите 215 суток. Их возвращение ожидается 27 сентября 2023 года, экипаж суммарно проведет на станции более 370 суток и установит новый рекорд. "Союз МС-23" летит не пустым, он доставит 429 килограммов дополнительных грузов – медицинские изделия, а также средства для уборки станции и обеспечения атмосферы. Также в корабль загрузили оборудование для научных экспериментов, белье и контейнеры с рационами питания. Практически сразу после стыковки космонавты начнут готовить новый корабль к возвращению. В частности, они переставят в него свои кресла.

https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

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космос - риа наука, байконур (город), земля, сша, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)