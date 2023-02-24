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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.02.2023
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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.02.2023
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в пятницу условились о продолжении личных контактов, сообщил Кремль. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:22
2023-02-24T21:22
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
политика
украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в пятницу условились о продолжении личных контактов, сообщил Кремль. "Условлено о продолжении личных контактов", – говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую"."Обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.Президент Турции Тайип Эрдоган также поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны."Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию Российской Федерации", - также говорится в сообщении.Отмечается, что внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений."Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части "пакета", касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230224/uregulirovanie-1854158379.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", политика, украина
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Политика, Украина
21:22 24.02.2023
 
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в энергетике и поставки российских энергоносителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в пятницу условились о продолжении личных контактов, сообщил Кремль.
"Условлено о продолжении личных контактов", – говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 16:43
Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование на Украине
Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую".
"Обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.
Президент Турции Тайип Эрдоган также поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию Российской Федерации", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений.
"Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части "пакета", касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
21 февраля, 15:37Инфографика
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые моменты
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"ПолитикаУкраина
 
 
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