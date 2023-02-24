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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.02.2023

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в пятницу условились о продолжении личных контактов, сообщил Кремль. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:22

2023-02-24T21:22

2023-02-24T21:22

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

политика

украина

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в пятницу условились о продолжении личных контактов, сообщил Кремль. "Условлено о продолжении личных контактов", – говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую"."Обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.Президент Турции Тайип Эрдоган также поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений в Турции, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать турецкой стороне необходимое содействие в ходе восстановительных работ в пострадавших от стихийного бедствия регионах страны."Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию Российской Федерации", - также говорится в сообщении.Отмечается, что внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений."Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части "пакета", касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230224/uregulirovanie-1854158379.html

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", политика, украина