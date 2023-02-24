https://ria.ru/20230224/soglashenie-1854127664.html

Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море

Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море - РИА Новости, 24.02.2023

Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море

Верховная рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил депутат украинского парламента Ярослав... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:21

2023-02-24T14:21

2023-02-24T18:28

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! (Законопроект - ред.) №0182 - денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За - 303", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Договор был подписан в 2003 году. Он, в частности, предусматривает свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды.

https://ria.ru/20230223/zelenskiy-1853988493.html

россия

украина

азовское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, азовское море, в мире