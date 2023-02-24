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Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море - РИА Новости, 24.02.2023
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Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море
Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море - РИА Новости, 24.02.2023
Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море
Верховная рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил депутат украинского парламента Ярослав... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:21
2023-02-24T18:28
россия
украина
азовское море
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк."Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! (Законопроект - ред.) №0182 - денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За - 303", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Договор был подписан в 2003 году. Он, в частности, предусматривает свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды.
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россия, украина, азовское море, в мире
Россия, Украина, Азовское море, В мире
14:21 24.02.2023 (обновлено: 18:28 24.02.2023)
 
Украина денонсировала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море

Рада денонсировала договор с Россией о работе в Азовском море и Керченском проливе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! (Законопроект - ред.) №0182 - денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За - 303", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Договор был подписан в 2003 году. Он, в частности, предусматривает свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды.
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