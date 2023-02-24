https://ria.ru/20230224/snouden-1854087110.html
Херш: Сноуден единственный в АНБ рассказал о нарушении там свободы слова
Херш: Сноуден единственный в АНБ рассказал о нарушении там свободы слова - РИА Новости, 24.02.2023
Херш: Сноуден единственный в АНБ рассказал о нарушении там свободы слова
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности (АНБ), кто открыто высказался о нарушении правил... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:05
2023-02-24T10:05
2023-02-24T10:05
в мире
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эдвард сноуден
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности (АНБ), кто открыто высказался о нарушении правил свободы слова агентством, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью в эфире RT. Как рассказал Херш, в АНБ было запрещено прослушивать разговор американцев без судебного ордера, но затем это правило изменили, и все знали об этом и предпочитали молчать, кроме Сноудена. "У Сноудена, человека, который занимался технологиями, а не политикой, это вызвало отторжение. В то время в АНБ работало где-то 25 тысяч человек. Я знаю, что это число больше, но давайте скажем, что примерно 10% напрямую знали об изменении этих важных правил. И из всех этих нескольких тысяч людей лишь один человек открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых чувствительных принципов американской конституции — права на свободу слова, за которым не будут наблюдать без судебного постановления", - подчеркнул он. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
https://ria.ru/20180621/1522972350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эдвард сноуден, агентство национальной безопасности сша, сеймур херш
В мире, США, Эдвард Сноуден, Агентство национальной безопасности США, Сеймур Херш
Херш: Сноуден единственный в АНБ рассказал о нарушении там свободы слова
Журналист Херш: Сноуден был единственным, кто сообщил о нарушении в АНБ свободы слова
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности (АНБ), кто открыто высказался о нарушении правил свободы слова агентством, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью в эфире RT
.
Как рассказал Херш, в АНБ было запрещено прослушивать разговор американцев без судебного ордера, но затем это правило изменили, и все знали об этом и предпочитали молчать, кроме Сноудена.
"У Сноудена, человека, который занимался технологиями, а не политикой, это вызвало отторжение. В то время в АНБ работало где-то 25 тысяч человек. Я знаю, что это число больше, но давайте скажем, что примерно 10% напрямую знали об изменении этих важных правил. И из всех этих нескольких тысяч людей лишь один человек открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых чувствительных принципов американской конституции — права на свободу слова, за которым не будут наблюдать без судебного постановления", - подчеркнул он.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.