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Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-24T16:30
2023-02-24T16:30
2023-02-27T15:33
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что, по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 сантиметров. "Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "В 15.00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в публикации. В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230224/pogoda-1854085610.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что, по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 сантиметров.
"Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам.
"В 15.00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.