https://ria.ru/20230224/sneg-1854618312.html

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега

Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-24T16:30

2023-02-24T16:30

2023-02-27T15:33

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что, по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 сантиметров. "Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "В 15.00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в публикации. В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20230224/pogoda-1854085610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы