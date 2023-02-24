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Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023
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Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега - РИА Новости, 27.02.2023
Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега
Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-24T16:30
2023-02-27T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что, по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 сантиметров. "Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "В 15.00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в публикации. В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
16:30 24.02.2023 (обновлено: 15:33 27.02.2023)
 

Городские службы Москвы проводят работы по очистке города от снега

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы обрабатывает противогололедными реагентами проезжую часть дороги
Сотрудник коммунальной службы обрабатывает противогололедными реагентами проезжую часть дороги - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы обрабатывает противогололедными реагентами проезжую часть дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Городские службы проводят работы по очистке столицы от снега, в 15.00 началось механизированное прометание дорог и тротуаров, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что, по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится до воскресенья. Его прирост может составить до 6 сантиметров.
"Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"В 15.00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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