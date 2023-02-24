https://ria.ru/20230224/snaryady-1854145918.html

Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов

Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов - РИА Новости, 24.02.2023

Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили в Таллине возможность совместной закупки для... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:45

2023-02-24T15:45

2023-02-24T15:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили в Таллине возможность совместной закупки для Украины миллиона артиллерийских снарядов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Эстонии. Фон дер Ляйен и Столтенберг прибыли в Таллин для участия в праздновании 105-й годовщины независимости Эстонии. На встрече обсуждалась поддержка Украины и предложение Каллас о совместной и быстрой закупке для Киева миллиона артиллерийских снарядов за 4 миллиарда евро. "Европейский союз смог быстро и новаторски совместно отреагировать на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов на Украину", - цитирует слова Каллас пресс-служба. По мнению Каллас, кроме поддержки Украины важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить боеприпасы в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230224/pomosch-1854139098.html

https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html

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в мире, украина, эстония, россия, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, йенс столтенберг, кая каллас