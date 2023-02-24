Рейтинг@Mail.ru
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/snaryady-1854145918.html
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов - РИА Новости, 24.02.2023
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили в Таллине возможность совместной закупки для... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:45
2023-02-24T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
россия
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772656254_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_ec64dd291802d5986eccc9f781799efe.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили в Таллине возможность совместной закупки для Украины миллиона артиллерийских снарядов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Эстонии. Фон дер Ляйен и Столтенберг прибыли в Таллин для участия в праздновании 105-й годовщины независимости Эстонии. На встрече обсуждалась поддержка Украины и предложение Каллас о совместной и быстрой закупке для Киева миллиона артиллерийских снарядов за 4 миллиарда евро. "Европейский союз смог быстро и новаторски совместно отреагировать на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов на Украину", - цитирует слова Каллас пресс-служба. По мнению Каллас, кроме поддержки Украины важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить боеприпасы в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230224/pomosch-1854139098.html
https://ria.ru/20230223/istrebiteli-1854025954.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772656254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6c56fe86a9f04928f873edcf98e0dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, россия, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, йенс столтенберг, кая каллас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Россия, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Кая Каллас
15:45 24.02.2023 (обновлено: 15:50 24.02.2023)
 
Эстония обсудила с ЕК и НАТО совместную закупку снарядов

Глава ЕК, генсек НАТО и премьер Эстонии обсудили совместную закупку снарядов для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили в Таллине возможность совместной закупки для Украины миллиона артиллерийских снарядов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Эстонии.
Фон дер Ляйен и Столтенберг прибыли в Таллин для участия в праздновании 105-й годовщины независимости Эстонии. На встрече обсуждалась поддержка Украины и предложение Каллас о совместной и быстрой закупке для Киева миллиона артиллерийских снарядов за 4 миллиарда евро.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:14Специальная военная операция на Украине
Франция намерена нарастить военную помощь Украине
"Европейский союз смог быстро и новаторски совместно отреагировать на кризис COVID. Пора проявить такую же смекалку и скорость в отправке боеприпасов на Украину", - цитирует слова Каллас пресс-служба.
По мнению Каллас, кроме поддержки Украины важно, чтобы европейская оборонная промышленность была способна производить боеприпасы в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 18:54Специальная военная операция на Украине
США обсуждают возможные поставки истребителей нового поколения Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияРоссияУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЙенс СтолтенбергКая Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала