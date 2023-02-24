https://ria.ru/20230224/skhron-1854160483.html
В Херсонской области местные жители сдали схрон с боеприпасами
В Херсонской области местные жители сдали схрон с боеприпасами - РИА Новости, 24.02.2023
В Херсонской области местные жители сдали схрон с боеприпасами
Силовики обнаружили схрон с боеприпасами в жилом доме в Каховском районе Херсонской области, оставленный украинскими войсками при отходе на правый берег Днепра, РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:55
2023-02-24T16:55
2023-02-24T16:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
великобритания
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 фев – РИА Новости. Силовики обнаружили схрон с боеприпасами в жилом доме в Каховском районе Херсонской области, оставленный украинскими войсками при отходе на правый берег Днепра, сообщил в пятницу РИА Новости представитель силовых структур региона. Видео с фиксацией обнаружения схрона имеется в распоряжении агентства. "Сегодня был обнаружен схрон с боеприпасами в жилом доме в Каховском районе, оставленный ВСУ при отходе на правый берег Днепра, и предназначенный для обеспечения средствами поражения ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.). Местный житель, ранее проживавший по данному адресу рассказал, что украинские военные под угрозой расправы оставили в его дворе средства поражения и пообещали вернуться за ними", - сказал собеседник агентства. В доме, где находился схрон, силовиками были обнаружены 25 ручных противопехотных оборонительных гранат Ф-1, семь наступательных противопехотных осколочных ручных гранат РГН, 22 противотанковых гранатомётов РПГ-22, 3 тысячи патронов калибра 5,45 мм, 300 патронов калибра 7,62 мм, а также подсумки производства Великобритании.
https://ria.ru/20230222/skhron-1853852439.html
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херсонская область , днепр (город), великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Великобритания, Вооруженные силы Украины
16:55 24.02.2023 (обновлено: 16:56 24.02.2023)
В Херсонской области местные жители сдали схрон с боеприпасами
В Херсонской области местные жители сдали схрон с боеприпасами, оставленный украинцами