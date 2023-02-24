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Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране - РИА Новости, 24.02.2023
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Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране
Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране - РИА Новости, 24.02.2023
Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране
Виновными в сложной ситуации в стране жители Молдавии считают правительство, президента и правящую партию "Действие и солидарность, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:04
2023-02-24T20:04
в мире
молдавия
россия
майя санду
псрм
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Виновными в сложной ситуации в стране жители Молдавии считают правительство, президента и правящую партию "Действие и солидарность, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, кто виноват в том, что страна переживает непростые времена. Ответственность на правительство возложили 26,6% респондентов. Еще 15,9% считают виновником президента Майю Санду, а 8,1% - правящую партию "Действие и солидарность. Также 7,1% участников опроса полагают, что жизнь осложнилась из-за оппозиционных партий, 4,9% - из-за парламента, 0,8% - из-за мэров. При этом 22,1% опрошенных полагают, что виноваты не люди, а мировой кризис. Еще 14,5% участников опроса не смогли определиться с ответом. Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230224/prodazha-1854171056.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, псрм
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, ПСРМ
20:04 24.02.2023
 
Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране

Опрос Intellect group: жители Молдавии обвинили власть в сложной ситуации в стране

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственного митинга в Кишеневе
Участники антиправительственного митинга в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники антиправительственного митинга в Кишеневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Виновными в сложной ситуации в стране жители Молдавии считают правительство, президента и правящую партию "Действие и солидарность, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, кто виноват в том, что страна переживает непростые времена. Ответственность на правительство возложили 26,6% респондентов. Еще 15,9% считают виновником президента Майю Санду, а 8,1% - правящую партию "Действие и солидарность. Также 7,1% участников опроса полагают, что жизнь осложнилась из-за оппозиционных партий, 4,9% - из-за парламента, 0,8% - из-за мэров.
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Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам
При этом 22,1% опрошенных полагают, что виноваты не люди, а мировой кризис. Еще 14,5% участников опроса не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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