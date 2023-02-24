Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране
Опрос Intellect group: жители Молдавии обвинили власть в сложной ситуации в стране
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственного митинга в Кишеневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники антиправительственного митинга в Кишеневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Виновными в сложной ситуации в стране жители Молдавии считают правительство, президента и правящую партию "Действие и солидарность, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, кто виноват в том, что страна переживает непростые времена. Ответственность на правительство возложили 26,6% респондентов. Еще 15,9% считают виновником президента Майю Санду, а 8,1% - правящую партию "Действие и солидарность. Также 7,1% участников опроса полагают, что жизнь осложнилась из-за оппозиционных партий, 4,9% - из-за парламента, 0,8% - из-за мэров.
При этом 22,1% опрошенных полагают, что виноваты не люди, а мировой кризис. Еще 14,5% участников опроса не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят в единый блок с ПСРМ. После небольшого перерыва протесты возобновились, начиная с 19 февраля. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.