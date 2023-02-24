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Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом - РИА Новости, 24.02.2023
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Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом
Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом - РИА Новости, 24.02.2023
Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом
Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T01:48
2023-02-24T01:48
в мире
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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину уже этим летом, сообщило издание Milenio. "16 июля этого года мексиканец будет освобожден из пенитенциарного учреждения FDC в Майами... согласно документам, которые есть в распоряжении нашей газеты, Эктор Алехандро будет депортирован властями США", - говорится в материале издания. Эктор Кабрера - ученый с мировым именем, специализирующийся в области кардиологии, обладатель докторской степени российского Казанского университета и германского университета Гиссена, рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины. Он был задержан в феврале 2020 года в Майами, на юге США, по обвинениям в работе на предполагаемых "российских чиновников". Арест Кабреры произошел на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняли РФ во вмешательстве в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными. Согласно документам минюста США, некий россиянин завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника". По мнению его коллеги и бывшего мэра мексиканского города Эль-Эспиналь Асаэля Матуса Толедо, Кабрера мог стать жертвой заговора, призванного остановить его исследования в области медицины. В комментарии РИА Новости он также заявил, что признание вины его коллегой было попыткой сократить срок следствия, суда и пребывания в США "для собственного блага и блага своей семьи".
https://ria.ru/20230223/polsha-1853971251.html
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в мире, сша, майами, россия
В мире, США, Майами, Россия
01:48 24.02.2023
 
Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом

Milenio: мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом

© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов
Сотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину уже этим летом, сообщило издание Milenio.
"16 июля этого года мексиканец будет освобожден из пенитенциарного учреждения FDC в Майами... согласно документам, которые есть в распоряжении нашей газеты, Эктор Алехандро будет депортирован властями США", - говорится в материале издания.
Польский флаг в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 13:23
Жившего в Польше российского предпринимателя обвинили в шпионаже
Эктор Кабрера - ученый с мировым именем, специализирующийся в области кардиологии, обладатель докторской степени российского Казанского университета и германского университета Гиссена, рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины. Он был задержан в феврале 2020 года в Майами, на юге США, по обвинениям в работе на предполагаемых "российских чиновников".
Арест Кабреры произошел на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняли РФ во вмешательстве в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными.
Согласно документам минюста США, некий россиянин завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника".
По мнению его коллеги и бывшего мэра мексиканского города Эль-Эспиналь Асаэля Матуса Толедо, Кабрера мог стать жертвой заговора, призванного остановить его исследования в области медицины. В комментарии РИА Новости он также заявил, что признание вины его коллегой было попыткой сократить срок следствия, суда и пребывания в США "для собственного блага и блага своей семьи".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:59
Британец получил более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
 
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