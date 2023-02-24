https://ria.ru/20230224/shpionazh-1854063579.html

Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом

Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом - РИА Новости, 24.02.2023

Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом

Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T01:48

2023-02-24T01:48

2023-02-24T01:48

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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину уже этим летом, сообщило издание Milenio. "16 июля этого года мексиканец будет освобожден из пенитенциарного учреждения FDC в Майами... согласно документам, которые есть в распоряжении нашей газеты, Эктор Алехандро будет депортирован властями США", - говорится в материале издания. Эктор Кабрера - ученый с мировым именем, специализирующийся в области кардиологии, обладатель докторской степени российского Казанского университета и германского университета Гиссена, рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины. Он был задержан в феврале 2020 года в Майами, на юге США, по обвинениям в работе на предполагаемых "российских чиновников". Арест Кабреры произошел на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняли РФ во вмешательстве в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными. Согласно документам минюста США, некий россиянин завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника". По мнению его коллеги и бывшего мэра мексиканского города Эль-Эспиналь Асаэля Матуса Толедо, Кабрера мог стать жертвой заговора, призванного остановить его исследования в области медицины. В комментарии РИА Новости он также заявил, что признание вины его коллегой было попыткой сократить срок следствия, суда и пребывания в США "для собственного блага и блага своей семьи".

https://ria.ru/20230223/polsha-1853971251.html

https://ria.ru/20230217/prigovor-1852693439.html

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