Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом
Milenio: мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом
© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Отбывающий 4-летний тюремный срок в США мексиканский ученый Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который в 2022 году признал себя виновным в сборе информации по заданию "российского чиновника", может быть освобожден и депортирован на родину уже этим летом, сообщило издание Milenio.
"16 июля этого года мексиканец будет освобожден из пенитенциарного учреждения FDC в Майами... согласно документам, которые есть в распоряжении нашей газеты, Эктор Алехандро будет депортирован властями США", - говорится в материале издания.
Эктор Кабрера - ученый с мировым именем, специализирующийся в области кардиологии, обладатель докторской степени российского Казанского университета и германского университета Гиссена, рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины. Он был задержан в феврале 2020 года в Майами, на юге США, по обвинениям в работе на предполагаемых "российских чиновников".
Арест Кабреры произошел на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняли РФ во вмешательстве в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными.
Согласно документам минюста США, некий россиянин завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника".
По мнению его коллеги и бывшего мэра мексиканского города Эль-Эспиналь Асаэля Матуса Толедо, Кабрера мог стать жертвой заговора, призванного остановить его исследования в области медицины. В комментарии РИА Новости он также заявил, что признание вины его коллегой было попыткой сократить срок следствия, суда и пребывания в США "для собственного блага и блага своей семьи".
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