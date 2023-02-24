https://ria.ru/20230224/shmygal-1854152654.html

Шмыгаль назвал украинскую армию армией НАТО

Шмыгаль назвал украинскую армию армией НАТО - РИА Новости, 24.02.2023

Шмыгаль назвал украинскую армию армией НАТО

Благодаря внедрению стандартов Североатлантического альянса, а также применению его техники, украинская армия фактически стала армией НАТО, сказал в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:20

2023-02-24T16:20

2023-02-24T16:20

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МАДРИД, 24 фев - РИА Новости. Благодаря внедрению стандартов Североатлантического альянса, а также применению его техники, украинская армия фактически стала армией НАТО, сказал в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете El Confidencial. "Фактически, украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника - это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооруженных силах", — сказал он. Также Шмыгаль уверен, что у Вооруженных сил Украины накопился значительный опыт ведения войны, которым Киев может поделиться со странами членами альянса. "Все это дает мне уверенность в том, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом НАТО. На Вильнюсском саммите члены НАТО будут принимать очень важные решения. Мы надеемся, что они будут такими, каких мы хотим", — объяснил премьер-министр. Кроме того, Шмыгаль отметил, что Киев проводит необходимые реформы, завершая выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии. По его оценкам, ЕК рассмотрит все предпринятые Украиной шаги этой весной. "Мы намерены завершить все шаги в этом году, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. Мы намерены завершить все эти шаги, чтобы через два года иметь формальную возможность стать членом Европейского Союза", — сказал он.

https://ria.ru/20230224/putin-1854147799.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, денис шмыгаль, нато, еврокомиссия, евросоюз