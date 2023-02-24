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Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки - РИА Новости, 24.02.2023
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Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки - РИА Новости, 24.02.2023
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:49
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в мире
сша
турция
энтони блинкен
оон
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте.Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки"."Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", - сказал Блинкен.
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в мире, сша, турция, энтони блинкен, оон
В мире, США, Турция, Энтони Блинкен, ООН
18:49 24.02.2023 (обновлено: 19:17 24.02.2023)
 
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки

Блинкен заявил о необходимости продления и расширения продуктовой сделки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте.
Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки".
"Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", - сказал Блинкен.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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В миреСШАТурцияЭнтони БлинкенООН
 
 
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