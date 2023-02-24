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Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки

Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки - РИА Новости, 24.02.2023

Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:49

2023-02-24T18:49

2023-02-24T19:17

в мире

сша

турция

энтони блинкен

оон

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте.Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки"."Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", - сказал Блинкен.

сша

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2023

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