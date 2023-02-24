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Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки - РИА Новости, 24.02.2023
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:49
2023-02-24T18:49
2023-02-24T19:17
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН, призвал продлить и расширить "продуктовую сделку", истекающую в марте.Он поблагодарил генсека ООН и Турцию за содействие в заключении "зерновой сделки"."Мы должны обеспечить продление и расширение этой инициативы", - сказал Блинкен.
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в мире, сша, турция, энтони блинкен, оон
В мире, США, Турция, Энтони Блинкен, ООН
18:49 24.02.2023 (обновлено: 19:17 24.02.2023)
Блинкен заявил о необходимости продления продуктовой сделки
Блинкен заявил о необходимости продления и расширения продуктовой сделки