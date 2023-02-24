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Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/sapery-1854072130.html
Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения в ЛНР
Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023
Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения в ЛНР
Российские десантники инженерно-саперных групп ведут ежедневную работу по установке инженерных заграждений в зоне спецоперации в ЛНР, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:48
2023-02-24T07:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
владимир путин
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Российские десантники инженерно-саперных групп ведут ежедневную работу по установке инженерных заграждений в зоне спецоперации в ЛНР, рассказали РИА Новости российские военнослужащие. "Мы находимся на линии боевого соприкосновения, это левый фланг наших подразделений. Сейчас выполняем визуальный осмотр дорог на наличие мин. Сегодня в вечернее время будем выполнять задачи по прикрытию наших подразделений инженерными заграждениями, устанавливать мины будем", — сообщил командир инженерно-саперной группы. По его словам, сейчас наши войска продвигаются вперед, каждый день идет движение. "Поэтому сплошное минирование неактуально, минируем в управляемом варианте, либо мины с самоликвидацией", — пояснил сапер. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230224/nagrady-1854063304.html
россия
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин
05:48 24.02.2023 (обновлено: 07:23 24.02.2023)
 
Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения в ЛНР

Саперы ВДВ ежедневно устанавливают инженерные заграждения на передовой в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Российские десантники инженерно-саперных групп ведут ежедневную работу по установке инженерных заграждений в зоне спецоперации в ЛНР, рассказали РИА Новости российские военнослужащие.
"Мы находимся на линии боевого соприкосновения, это левый фланг наших подразделений. Сейчас выполняем визуальный осмотр дорог на наличие мин. Сегодня в вечернее время будем выполнять задачи по прикрытию наших подразделений инженерными заграждениями, устанавливать мины будем", — сообщил командир инженерно-саперной группы.
По его словам, сейчас наши войска продвигаются вперед, каждый день идет движение.
"Поэтому сплошное минирование неактуально, минируем в управляемом варианте, либо мины с самоликвидацией", — пояснил сапер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащий на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир Путин
 
 
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