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Страны G7 собираются расширить санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023
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Страны G7 собираются расширить санкции против России
Страны G7 собираются расширить санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023
Страны G7 собираются расширить санкции против России
Страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:11
2023-02-24T21:11
в мире
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украина
донбасс
владимир путин
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров стран. Кроме того, страны G7 подчеркнули, что если другие страны или другие международные субъекты не перестанут оказывать помощь России, то они "столкнутся с серьезными издержками". Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, G7, Санкции в отношении России
21:11 24.02.2023
 
Страны G7 собираются расширить санкции против России

Страны G7 собираются расширить санкции против России и поддерживающих ее стран

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров стран.
"Мы будет поддерживать, полностью выполнять и расширять уже введенные нами экономические меры... мы предпринимаем меры против третьих стран, которые материально поддерживают войну России на Украине", - говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом.
Кроме того, страны G7 подчеркнули, что если другие страны или другие международные субъекты не перестанут оказывать помощь России, то они "столкнутся с серьезными издержками".
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 20:14
США признали устойчивость России к санкциям Запада
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинG7Санкции в отношении России
 
 
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