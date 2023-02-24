https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854197698.html

Страны G7 собираются расширить санкции против России

Страны G7 собираются расширить санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023

Страны G7 собираются расширить санкции против России

Страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:11

2023-02-24T21:11

2023-02-24T21:11

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены расширить санкции против РФ, также они предпримут "жесткие меры" против стран, поддерживающих Россию, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров стран. Кроме того, страны G7 подчеркнули, что если другие страны или другие международные субъекты не перестанут оказывать помощь России, то они "столкнутся с серьезными издержками". Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html

россия

украина

донбасс

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, g7, санкции в отношении россии