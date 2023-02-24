https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854173029.html

США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора

США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора - РИА Новости, 24.02.2023

США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора

США вводят санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора, говорится в опубликованном документе американского минфина. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:29

2023-02-24T18:29

2023-02-24T18:29

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россия

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора, говорится в опубликованном документе американского минфина. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сегодня внесло (в санкционный список) организации, работающие в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html

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экономика, сша, россия, космос - риа наука