Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854173029.html
США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора
США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора - РИА Новости, 24.02.2023
США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора
США вводят санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора, говорится в опубликованном документе американского минфина. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:29
2023-02-24T18:29
экономика
сша
россия
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора, говорится в опубликованном документе американского минфина. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сегодня внесло (в санкционный список) организации, работающие в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, космос - риа наука
Экономика, США, Россия, Космос - РИА Наука
18:29 24.02.2023
 
США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора

Минфин: США ввели санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора, говорится в опубликованном документе американского минфина.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сегодня внесло (в санкционный список) организации, работающие в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации", - указано в заявлении.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:02Специальная военная операция на Украине
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
 
ЭкономикаСШАРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала