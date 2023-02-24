https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций - РИА Новости, 24.02.2023
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:23
2023-02-24T17:23
2023-02-24T17:43
сша
россия
государственный департамент сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
алексей чекунков
валерий фальков
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Новые санкции США также затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову.Госдепартамент США также ввел санкции в отношении российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой."Ольга Владимировна Скабеева внесена в (ограничительный) список... за то, что она является супругой Евгения Попова - лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду в поддержку войны против Украины", - следует из заявления.Как поясняет американское дипведомство, ограничения были введены в связи с приписываемой данным лицам ролью в поддержке спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854161038.html
сша
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, государственный департамент сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, алексей чекунков, валерий фальков, дальний восток, антон котяков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии, евгений попов, ольга скабеева
США, Россия, Государственный департамент США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Дальний Восток, Антон Котяков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкции в отношении России, Евгений Попов, Ольга Скабеева
17:23 24.02.2023 (обновлено: 17:43 24.02.2023)
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
Госдеп США ввел санкции против десятков глав российских регионов