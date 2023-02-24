https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html

Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций

Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций - РИА Новости, 24.02.2023

Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций

США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:23

2023-02-24T17:23

2023-02-24T17:43

сша

россия

государственный департамент сша

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

алексей чекунков

валерий фальков

дальний восток

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Новые санкции США также затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову.Госдепартамент США также ввел санкции в отношении российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой."Ольга Владимировна Скабеева внесена в (ограничительный) список... за то, что она является супругой Евгения Попова - лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду в поддержку войны против Украины", - следует из заявления.Как поясняет американское дипведомство, ограничения были введены в связи с приписываемой данным лицам ролью в поддержке спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854161038.html

сша

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сша, россия, государственный департамент сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, алексей чекунков, валерий фальков, дальний восток, антон котяков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии, евгений попов, ольга скабеева