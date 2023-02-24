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Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций - РИА Новости, 24.02.2023
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Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций - РИА Новости, 24.02.2023
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:23
2023-02-24T17:43
сша
россия
государственный департамент сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
алексей чекунков
валерий фальков
дальний восток
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Новые санкции США также затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову.Госдепартамент США также ввел санкции в отношении российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой."Ольга Владимировна Скабеева внесена в (ограничительный) список... за то, что она является супругой Евгения Попова - лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду в поддержку войны против Украины", - следует из заявления.Как поясняет американское дипведомство, ограничения были введены в связи с приписываемой данным лицам ролью в поддержке спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
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сша
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сша, россия, государственный департамент сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, алексей чекунков, валерий фальков, дальний восток, антон котяков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкции в отношении россии, евгений попов, ольга скабеева
США, Россия, Государственный департамент США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Алексей Чекунков, Валерий Фальков, Дальний Восток, Антон Котяков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкции в отношении России, Евгений Попов, Ольга Скабеева
17:23 24.02.2023 (обновлено: 17:43 24.02.2023)
 
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций

Госдеп США ввел санкции против десятков глав российских регионов

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.
Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:13Специальная военная операция на Украине
США расширили список антироссийских санкций
Новые санкции США также затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Госдепартамент США также ввел санкции в отношении российской журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой.
"Ольга Владимировна Скабеева внесена в (ограничительный) список... за то, что она является супругой Евгения Попова - лица, чьи имущество и счета являются заблокированными. Скабеева и ее супруг, член Госдумы Попов, ведут российское ток-шоу, где преимущественно распространяют российскую пропаганду в поддержку войны против Украины", - следует из заявления.
Как поясняет американское дипведомство, ограничения были введены в связи с приписываемой данным лицам ролью в поддержке спецоперации РФ на Украине.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В миреАлексей ЧекунковВалерий ФальковДальний ВостокАнтон КотяковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкции в отношении РоссииЕвгений ПоповОльга Скабеева
 
 
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