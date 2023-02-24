США введут санкции против российского энергетического сектора
Белый дом: новые санкции против российского энергетического сектора не навредят рынку
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку энергетики, говорится в заявлении Белого дома.
"Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке", - отмечается на сайте Белого дома.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.