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США введут санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854125529.html
США введут санкции против российского энергетического сектора
США введут санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 24.02.2023
США введут санкции против российского энергетического сектора
Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:14
2023-02-24T14:14
специальная военная операция на украине
экономика
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку энергетики, говорится в заявлении Белого дома. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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экономика, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России
14:14 24.02.2023
 
США введут санкции против российского энергетического сектора

Белый дом: новые санкции против российского энергетического сектора не навредят рынку

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку энергетики, говорится в заявлении Белого дома.
"Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке", - отмечается на сайте Белого дома.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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