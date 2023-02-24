https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854125529.html

США введут санкции против российского энергетического сектора

США введут санкции против российского энергетического сектора - РИА Новости, 24.02.2023

США введут санкции против российского энергетического сектора

Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:14

2023-02-24T14:14

2023-02-24T14:14

специальная военная операция на украине

экономика

россия

сша

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Новые санкции США против РФ затронут российский энергетический сектор, но будут введены таким образом, чтобы не навредить текущему производству и рынку энергетики, говорится в заявлении Белого дома. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии