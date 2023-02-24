https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854122120.html

США запретят российским компаниям покупать полупроводники

США запретят российским компаниям покупать полупроводники - РИА Новости, 24.02.2023

США запретят российским компаниям покупать полупроводники

США запретят покупать товары, в том числе полупроводники, 90 компаниям из России, Китая и других стран из-за якобы уклонений от санкций, говорится в заявлении,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:48

2023-02-24T13:48

2023-02-24T13:48

специальная военная операция на украине

россия

сша

китай

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США запретят покупать товары, в том числе полупроводники, 90 компаниям из России, Китая и других стран из-за якобы уклонений от санкций, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. Как отмечается в заявлении, компаниям, попавшим в список, запретят приобретать такие товары, как полупроводники, как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

россия

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, китай, санкции, санкции в отношении россии, экономика