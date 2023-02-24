США запретят российским компаниям покупать полупроводники
США запретят покупать товары, в том числе полупроводники, фирмам из России и других стран
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США запретят покупать товары, в том числе полупроводники, 90 компаниям из России, Китая и других стран из-за якобы уклонений от санкций, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.
"Сегодня министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю, включив почти 90 компаний из РФ и третьих стран, в том числе из Китая, в санкционный список за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора", - говорится в заявлении Белого дома.
Как отмечается в заявлении, компаниям, попавшим в список, запретят приобретать такие товары, как полупроводники, как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.