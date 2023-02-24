https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854098994.html
Bloomberg: Россия выбила из рук США их оружие
Bloomberg: Россия выбила из рук США их оружие - РИА Новости, 24.02.2023
Bloomberg: Россия выбила из рук США их оружие
Санкции, которые в США рассматривают как эквивалент ядерного оружия, не нанесли желаемого удара по экономике России, что поднимает вопрос об эффективности этого РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:19
2023-02-24T11:19
2023-02-24T14:12
цены на нефть
россия
сша
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владимир путин
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции, которые в США рассматривают как эквивалент ядерного оружия, не нанесли желаемого удара по экономике России, что поднимает вопрос об эффективности этого инструмента в целом, пишет издание Bloomberg."США постепенно теряли рычаги влияния на постоянно растущий список государств, подпадающих под санкции. Такие страны, как Иран, Куба, Сирия, Мьянма, Северная Корея и Венесуэла, а теперь еще Россия и Китай с их крупной экономикой и обширными глобальными торговыми сетями, пришли к выводу, что санкции останутся в силе навсегда и лучше к ним приспособиться и переориентировать торговлю на другие рынки, чем пытаться добиться их отмены", - заявила изданию Агата Демаре, бывший сотрудник Казначейства Франции.Российская экономика, пишет Bloomberg, сократилась гораздо меньше, чем утверждали прогнозы, и ожидается, что в 2023 году она перейдет к росту. Россия потеряла важные рынки сбыта и поставщиков ключевых товаров, но она также нашла новые, в том числе, еще больше активизировала торговлю с Китаем.Это, согласно мнению автора статьи, указывает на большие риски американской стратегии "шока и трепета". Ранее государства, которые являлись мишенями для американских санкций, не могли соперничать с западными экономиками. Однако с Россией и Китаем дела обстоят совсем по-другому. Меры, которые призваны заставить страны действовать по правилам американского порядка, могут в конечном итоге подтолкнуть их к разработке собственного.В быстро меняющемся мироустройстве, когда США впервые за несколько десятилетий столкнулись с конкуренцией великих держав, пришло время отказаться от ожиданий в отношении целей, которых можно добиться санкциями, резюмирует Bloomberg.В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, россия, сша, китай, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Санкции, которые в США рассматривают как эквивалент ядерного оружия, не нанесли желаемого удара по экономике России, что поднимает вопрос об эффективности этого инструмента в целом, пишет издание Bloomberg
.
"США постепенно теряли рычаги влияния на постоянно растущий список государств, подпадающих под санкции. Такие страны, как Иран, Куба, Сирия, Мьянма, Северная Корея и Венесуэла, а теперь еще Россия и Китай с их крупной экономикой и обширными глобальными торговыми сетями, пришли к выводу, что санкции останутся в силе навсегда и лучше к ним приспособиться и переориентировать торговлю на другие рынки, чем пытаться добиться их отмены", - заявила изданию Агата Демаре, бывший сотрудник Казначейства Франции.
Российская экономика, пишет Bloomberg, сократилась гораздо меньше, чем утверждали прогнозы, и ожидается, что в 2023 году она перейдет к росту. Россия потеряла важные рынки сбыта и поставщиков ключевых товаров, но она также нашла новые, в том числе, еще больше активизировала торговлю с Китаем.
Это, согласно мнению автора статьи, указывает на большие риски американской стратегии "шока и трепета". Ранее государства, которые являлись мишенями для американских санкций, не могли соперничать с западными экономиками. Однако с Россией и Китаем дела обстоят совсем по-другому. Меры, которые призваны заставить страны действовать по правилам американского порядка, могут в конечном итоге подтолкнуть их к разработке собственного.
В быстро меняющемся мироустройстве, когда США впервые за несколько десятилетий столкнулись с конкуренцией великих держав, пришло время отказаться от ожиданий в отношении целей, которых можно добиться санкциями, резюмирует Bloomberg.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.