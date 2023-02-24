https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854095166.html
Британия внесла Шадаева в санкционный список
Британия внесла Шадаева в санкционный список - РИА Новости, 24.02.2023
Британия внесла Шадаева в санкционный список
Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:57
2023-02-24T10:57
2023-02-24T10:58
максут шадаев
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции были введены за якобы получения выгоды от российского правительства.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854094365.html
великобритания
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, великобритания, санкции в отношении россии
Максут Шадаев, Великобритания, Санкции в отношении России
10:57 24.02.2023 (обновлено: 10:58 24.02.2023)
Британия внесла Шадаева в санкционный список
Британия ввела санкции против главы Минцифры Максута Шадаева