https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854095166.html

Британия внесла Шадаева в санкционный список

Британия внесла Шадаева в санкционный список - РИА Новости, 24.02.2023

Британия внесла Шадаева в санкционный список

Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:57

2023-02-24T10:57

2023-02-24T10:58

максут шадаев

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции были введены за якобы получения выгоды от российского правительства.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854094365.html

великобритания

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

максут шадаев, великобритания, санкции в отношении россии