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Британия внесла Шадаева в санкционный список - РИА Новости, 24.02.2023
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Британия внесла Шадаева в санкционный список
Британия внесла Шадаева в санкционный список - РИА Новости, 24.02.2023
Британия внесла Шадаева в санкционный список
Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:57
2023-02-24T10:58
максут шадаев
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции были введены за якобы получения выгоды от российского правительства.
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максут шадаев, великобритания, санкции в отношении россии
Максут Шадаев, Великобритания, Санкции в отношении России
10:57 24.02.2023 (обновлено: 10:58 24.02.2023)
 
Британия внесла Шадаева в санкционный список

Британия ввела санкции против главы Минцифры Максута Шадаева

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении главы минцифры Максута Шадаева, сообщается на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, санкции были введены за якобы получения выгоды от российского правительства.
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 10:55
Британия ввела санкции против четырех российских банков
 
Максут ШадаевВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
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