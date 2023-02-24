https://ria.ru/20230224/sammit-1854177746.html

Саммит G7 начался в режиме видеоконференции

Саммит G7 начался в режиме видеоконференции - РИА Новости, 24.02.2023

Саммит G7 начался в режиме видеоконференции

Саммит G7 начался под председательством Японии в режиме видеоконференции, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:12

2023-02-24T19:12

2023-02-24T19:52

в мире

япония

хиросима (префектура)

украина

владимир зеленский

g7

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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Саммит G7 начался под председательством Японии в режиме видеоконференции, сообщило агентство Киодо. Инициатором проведения саммита в годовщину начала военных действий на Украине выступила Япония как председатель "семерки" в этом году. Ранее на пресс-конференции премьер-министр Японии сообщил, что намерен добиться в ходе переговоров сплоченности стран-членов группы в деле продолжение и укрепления помощи Украине и санкций против России. Так же, по его словам, преемственность этого саммита с очным, который пройдет в Хиросиме в мае этого года, будет заключаться в том, что весной лидеры смогут подвести определенные итоги за три месяца и вновь убедиться в сплоченности группы. В начале встречи в пятницу для участия приглашен Владимир Зеленский. Однако по поводу его участия в очном саммите в Хиросиме, как сказал Кисида, пока ничего не решено. Стороны также должны призвать третьи страны прекратить военную помощь России. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел был создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, премьер-министр стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230224/aktivy-1854124584.html

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854004689.html

япония

хиросима (префектура)

украина

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в мире, япония, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, g7