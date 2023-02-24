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Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира - РИА Новости, 24.02.2023
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Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира - РИА Новости, 24.02.2023
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
Команда СОБР Росгвардии стала бронзовым призером международных соревнований подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023, сообщили в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:30
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безопасность
дубай
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Команда СОБР Росгвардии стала бронзовым призером международных соревнований подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023, сообщили в пресс-службе ведомства. Неофициальный чемпионат мира среди спецназа силовых структур проходил в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля с участием 57 команд из 28 стран. Перед решающим этапом команда СОБР Росгвардии шла на четвертом месте в общем зачете. По итогам соревнований она стала третьей, уступив полиции Дубая всего 13 очков. "На заключительном этапе сотрудники спецподразделений проходили спортивную полосу препятствий, которая состоит из 19 снарядов. На преодоление каждого из них у спецназовцев было три попытки: если даже один человек не справлялся, команда за этап не получала ни одного балла. Только половина команд сумела осилить данное упражнение. Росгвардейцы были пятыми и шестыми, показав время около пяти минут", - рассказали в ведомстве. Как отметил помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов, Россию на соревнованиях представляли исключительно боевые офицеры, которые ежедневно рискуют жизнью, выполняя служебно-боевые задачи. Победу в общем зачете одержала команда "Ахмат" МВД Чечни. Еще одна российская команда - Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии - заняла 17-е место. В ходе соревнований сотрудники спецподразделений преодолевали препятствия, поражали мишени из снайперских винтовок, пистолетов и пистолетов-пулеметов, освобождали "заложников" и эвакуировали "раненых". Судьи оценивали не только скорость выполнения задач, но и слаженную командную работу. Большое внимание уделялось соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.
https://ria.ru/20220824/neftepolk-1811929201.html
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безопасность, дубай, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Дубай, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
21:30 24.02.2023 (обновлено: 21:33 24.02.2023)
 
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира

Росгвардейцы стали призерами соревнований спецподразделений UAE SWAT Challenge-2023

© Фото : пресс-служба РосгвардииУчения Росгвардии
Учения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Учения Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Команда СОБР Росгвардии стала бронзовым призером международных соревнований подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023, сообщили в пресс-службе ведомства.
Неофициальный чемпионат мира среди спецназа силовых структур проходил в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля с участием 57 команд из 28 стран.
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Перед решающим этапом команда СОБР Росгвардии шла на четвертом месте в общем зачете. По итогам соревнований она стала третьей, уступив полиции Дубая всего 13 очков.
"На заключительном этапе сотрудники спецподразделений проходили спортивную полосу препятствий, которая состоит из 19 снарядов. На преодоление каждого из них у спецназовцев было три попытки: если даже один человек не справлялся, команда за этап не получала ни одного балла. Только половина команд сумела осилить данное упражнение. Росгвардейцы были пятыми и шестыми, показав время около пяти минут", - рассказали в ведомстве.
Как отметил помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов, Россию на соревнованиях представляли исключительно боевые офицеры, которые ежедневно рискуют жизнью, выполняя служебно-боевые задачи.
Победу в общем зачете одержала команда "Ахмат" МВД Чечни. Еще одна российская команда - Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии - заняла 17-е место.
В ходе соревнований сотрудники спецподразделений преодолевали препятствия, поражали мишени из снайперских винтовок, пистолетов и пистолетов-пулеметов, освобождали "заложников" и эвакуировали "раненых".
Судьи оценивали не только скорость выполнения задач, но и слаженную командную работу. Большое внимание уделялось соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.
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