https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854150594.html

Резолюция ГА ООН по Украине ни к чему не обязывает, напомнили в Крыму

Резолюция ГА ООН по Украине ни к чему не обязывает, напомнили в Крыму - РИА Новости, 24.02.2023

Резолюция ГА ООН по Украине ни к чему не обязывает, напомнили в Крыму

Принятая на Генассамблее ООН резолюция по Украине юридически ни к чему не обязывает Россию, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:10

2023-02-24T16:10

2023-02-24T16:10

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Принятая на Генассамблее ООН резолюция по Украине юридически ни к чему не обязывает Россию, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. "За" голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ". "Эта резолюция ни к чему не обязывает Россию", - сказал Цеков. По его мнению, этот факт стал во многом основанием для того, что за документ проголосовали Сербия и Венгрия, которые во многом не согласны с политикой Запада. "По Сербии нужно обратить внимание на то, что говорит (президент Александр) Вучич, что страна ведет гибкую политику", - сказал парламентарий. В какой-то мере это относится и к Венгрии, которая часто "выражает несогласие с ЕС", но здесь решила проголосовать за резолюцию, которая не носит обязательного характера, полагает Цеков. "Они просто торгуются за определенные возможности в связи с этим голосованием, а это голосование по большому счету никак на действиях России не скажется и Украину это к победе не приблизит", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html

https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html

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в мире, украина, россия, сербия, сергей цеков, оон, евросоюз, генеральная ассамблея оон