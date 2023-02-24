Рейтинг@Mail.ru
В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/reshenie-1854146949.html
В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения
В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения - РИА Новости, 24.02.2023
В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения
Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путём, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:52
2023-02-24T15:52
в мире
украина
италия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72208330b3f92f3706cd320934ae0fc2.jpg
Рим, 24 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путём, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По словам адмирала, подобная ситуация не меняется со временем. При этом, по его словам, Европа "не может позволить себе ещё один замороженный конфликт" в своём сердце. "Конфликт на Украине дал сильный импульс проблеме, которая годами находилась в спящем состоянии. &lt;…&gt; Сейчас поступил сильный сигнал пробуждения, и Европа отреагировала сплочённо", - заявил он, говоря о проблеме построения единой европейской системы обороны. Ее целью, сказал Каво Драгоне, является "создание такого уровня сдерживания, чтобы гипотетический противник понял, что акт агрессии не окупится"
https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html
украина
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bd815c58f990231813a2e0c96272611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, европа
В мире, Украина, Италия, Европа
15:52 24.02.2023
 
В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения

Итальянский адмирал Драгоне: конфликт на Украине не имеет военного решения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Рим, 24 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путём, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Я всегда считал, что военное решение не может быть найдено. Ни русские никогда не смогут свергнуть украинское руководство, ни украинцы не смогут вернуть себе все территории, которые были захвачены Россией", - сообщил он в интервью газете la Stampa.
По словам адмирала, подобная ситуация не меняется со временем. При этом, по его словам, Европа "не может позволить себе ещё один замороженный конфликт" в своём сердце.
"Конфликт на Украине дал сильный импульс проблеме, которая годами находилась в спящем состоянии. <…> Сейчас поступил сильный сигнал пробуждения, и Европа отреагировала сплочённо", - заявил он, говоря о проблеме построения единой европейской системы обороны. Ее целью, сказал Каво Драгоне, является "создание такого уровня сдерживания, чтобы гипотетический противник понял, что акт агрессии не окупится"
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:31Специальная военная операция на Украине
В ЕС раскритиковали предложения Китая по Украине
 
В миреУкраинаИталияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала