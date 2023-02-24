https://ria.ru/20230224/reshenie-1854146949.html

В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения

В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения - РИА Новости, 24.02.2023

В Италии заявили, что конфликт на Украине не имеет военного решения

Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путём, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:52

2023-02-24T15:52

2023-02-24T15:52

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Рим, 24 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путём, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По словам адмирала, подобная ситуация не меняется со временем. При этом, по его словам, Европа "не может позволить себе ещё один замороженный конфликт" в своём сердце. "Конфликт на Украине дал сильный импульс проблеме, которая годами находилась в спящем состоянии. <…> Сейчас поступил сильный сигнал пробуждения, и Европа отреагировала сплочённо", - заявил он, говоря о проблеме построения единой европейской системы обороны. Ее целью, сказал Каво Драгоне, является "создание такого уровня сдерживания, чтобы гипотетический противник понял, что акт агрессии не окупится"

https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html

украина

италия

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в мире, украина, италия, европа