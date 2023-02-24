https://ria.ru/20230224/regiony-1854201503.html

Страны G7 заявили, что никогда не признают новые регионы России

Страны G7 заявили, что никогда не признают новые регионы России - РИА Новости, 24.02.2023

Страны G7 заявили, что никогда не признают новые регионы России

Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:47

2023-02-24T21:47

2023-02-24T22:32

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны G7 заявили, что "никогда" не признают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также Крыма, говорится в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи лидеров стран "Большой семерки". "Мы вновь заявляем о своем безоговорочном осуждении и решительном неприятии попытки незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Как и в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти попытки незаконной аннексии", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230209/iran-1850701289.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854197698.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, g7, оон