09:52 24.02.2023 (обновлено: 14:54 24.02.2023)
В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке
СК: мальчик погиб при катании на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы
© Фото : СУСК РФ по городу МосквеВосьмилетний мальчик погиб во время катания с горки в парке на северо-западе Москвы
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
Восьмилетний мальчик погиб во время катания с горки в парке на северо-западе Москвы
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в происшествии, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
"При спуске с горы на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы восьмилетний мальчик врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По данным следствия, несчастный случай произошел 23 февраля, возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Москвы позднее уточнила, что ребенок катался на тюбинге в сопровождении родителей в парке Покровское-Стрешнево.
15 января 2021, 17:56В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге