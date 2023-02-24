https://ria.ru/20230224/rebenok-1854085322.html

В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке

В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке - РИА Новости, 24.02.2023

В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке

Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:52

2023-02-24T09:52

2023-02-24T14:54

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в происшествии, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "При спуске с горы на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы восьмилетний мальчик врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении. По данным следствия, несчастный случай произошел 23 февраля, возбуждено уголовное дело.Прокуратура Москвы позднее уточнила, что ребенок катался на тюбинге в сопровождении родителей в парке Покровское-Стрешнево.

https://ria.ru/20210115/tyubing-1593245579.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)