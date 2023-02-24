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В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке - РИА Новости, 24.02.2023
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В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке
В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке - РИА Новости, 24.02.2023
В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке
Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:52
2023-02-24T14:54
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в происшествии, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "При спуске с горы на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы восьмилетний мальчик врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении. По данным следствия, несчастный случай произошел 23 февраля, возбуждено уголовное дело.Прокуратура Москвы позднее уточнила, что ребенок катался на тюбинге в сопровождении родителей в парке Покровское-Стрешнево.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
09:52 24.02.2023 (обновлено: 14:54 24.02.2023)
 
В Москве ребенок погиб при катании с горы в парке

СК: мальчик погиб при катании на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы

© Фото : СУСК РФ по городу МосквеВосьмилетний мальчик погиб во время катания с горки в парке на северо-западе Москвы
Восьмилетний мальчик погиб во время катания с горки в парке на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
Восьмилетний мальчик погиб во время катания с горки в парке на северо-западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восьмилетний мальчик врезался в дерево при спуске с горы на необорудованном склоне на северо-западе Москвы и скончался в больнице, следователи разбираются в происшествии, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
"При спуске с горы на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы восьмилетний мальчик врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По данным следствия, несчастный случай произошел 23 февраля, возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Москвы позднее уточнила, что ребенок катался на тюбинге в сопровождении родителей в парке Покровское-Стрешнево.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января 2021, 17:56
В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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