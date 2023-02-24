https://ria.ru/20230224/razvedchik-1854192752.html

Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ

Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ - РИА Новости, 24.02.2023

Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ

Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:36

2023-02-24T20:36

2023-02-24T20:52

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает корреспондент РИА Новости. "Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали. В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали. Они отходят от принятых ранее стандартов. Они стараются вести войну более мобильную. Пехота да, она как и пехоте положено находится на позициях. Но какие-то ударные подразделения (у них) очень мобильны", - сказал российский сапер-разведчик с позывным "Нафаня". Военный подчеркнул, что в последнее время на вооружении ВСУ появилось много натовского вооружения.

https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире