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Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/razvedchik-1854192752.html
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ - РИА Новости, 24.02.2023
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ
Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:36
2023-02-24T20:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
в мире
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает корреспондент РИА Новости. "Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали. В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали. Они отходят от принятых ранее стандартов. Они стараются вести войну более мобильную. Пехота да, она как и пехоте положено находится на позициях. Но какие-то ударные подразделения (у них) очень мобильны", - сказал российский сапер-разведчик с позывным "Нафаня". Военный подчеркнул, что в последнее время на вооружении ВСУ появилось много натовского вооружения.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
20:36 24.02.2023 (обновлено: 20:52 24.02.2023)
 
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ

Российский разведчик сообщил, что ВСУ стараются вести более мобильную войну

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС России в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
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Разведчик Западного военного округа ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали. В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали. Они отходят от принятых ранее стандартов. Они стараются вести войну более мобильную. Пехота да, она как и пехоте положено находится на позициях. Но какие-то ударные подразделения (у них) очень мобильны", - сказал российский сапер-разведчик с позывным "Нафаня".
Военный подчеркнул, что в последнее время на вооружении ВСУ появилось много натовского вооружения.
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