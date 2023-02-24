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Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ - РИА Новости, 24.02.2023
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ
Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:36
2023-02-24T20:36
2023-02-24T20:52
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разведчик из первого армейского корпуса российской армии охарактеризовал изменения в тактике ведения боевых действий украинских военных, как "мутацию", сообщает корреспондент РИА Новости. "Манера ведения войны у них поменялась… Они очень сильно мутировали. В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали. Они отходят от принятых ранее стандартов. Они стараются вести войну более мобильную. Пехота да, она как и пехоте положено находится на позициях. Но какие-то ударные подразделения (у них) очень мобильны", - сказал российский сапер-разведчик с позывным "Нафаня". Военный подчеркнул, что в последнее время на вооружении ВСУ появилось много натовского вооружения.
https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
20:36 24.02.2023 (обновлено: 20:52 24.02.2023)
Российский разведчик рассказал, как изменилась военная тактика ВСУ
Российский разведчик сообщил, что ВСУ стараются вести более мобильную войну