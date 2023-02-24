https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html

МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса

МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса - РИА Новости, 24.02.2023

МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса

Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:56

2023-02-24T22:56

2023-02-24T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848856687_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_462f825ff75de1fcc120b9ef6471e6d3.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. "Мы разминировали наши тыловые города, и не до конца. Чуть-чуть там где-то осталось... Если сплошным (разминированием) все делать, то на долгие года. Здесь двадцать-тридцать лет, неизвестно, как оно пойдет", - заявил Пятковский в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ". По его словам, только запрещенных противопехотных мин-"лепестков" на территории ДНР разбросано "в тысячах (штук), это сто процентов". "Самое страшное, что (украинские силовики) применяют их против мирного населения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230224/mchs-1854205396.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)