https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса - РИА Новости, 24.02.2023
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:56
2023-02-24T22:56
2023-02-24T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. "Мы разминировали наши тыловые города, и не до конца. Чуть-чуть там где-то осталось... Если сплошным (разминированием) все делать, то на долгие года. Здесь двадцать-тридцать лет, неизвестно, как оно пойдет", - заявил Пятковский в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ". По его словам, только запрещенных противопехотных мин-"лепестков" на территории ДНР разбросано "в тысячах (штук), это сто процентов". "Самое страшное, что (украинские силовики) применяют их против мирного населения", - подчеркнул он.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
МЧС ДНР: разминирование Донбасса займет от 20 до 30 лет