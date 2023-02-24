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МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса - РИА Новости, 24.02.2023
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:56
2023-02-24T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский. "Мы разминировали наши тыловые города, и не до конца. Чуть-чуть там где-то осталось... Если сплошным (разминированием) все делать, то на долгие года. Здесь двадцать-тридцать лет, неизвестно, как оно пойдет", - заявил Пятковский в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ". По его словам, только запрещенных противопехотных мин-"лепестков" на территории ДНР разбросано "в тысячах (штук), это сто процентов". "Самое страшное, что (украинские силовики) применяют их против мирного населения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230224/mchs-1854205396.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:56 24.02.2023
 
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса

МЧС ДНР: разминирование Донбасса займет от 20 до 30 лет

© Фото : Пресс-служба ВУ МВД России по Херсонской областиТайник с минами
Тайник с минами - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Пресс-служба ВУ МВД России по Херсонской области
Тайник с минами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Разминирование Донбасса может занять 20-30 лет, заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский.
"Мы разминировали наши тыловые города, и не до конца. Чуть-чуть там где-то осталось... Если сплошным (разминированием) все делать, то на долгие года. Здесь двадцать-тридцать лет, неизвестно, как оно пойдет", - заявил Пятковский в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
По его словам, только запрещенных противопехотных мин-"лепестков" на территории ДНР разбросано "в тысячах (штук), это сто процентов".
"Самое страшное, что (украинские силовики) применяют их против мирного населения", - подчеркнул он.
Мина во дворе жилого дома в поселке шахты Трудовская в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:22Специальная военная операция на Украине
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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