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СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/rassledovanie-1854211275.html
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева - РИА Новости, 24.02.2023
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева
Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:46
2023-02-24T23:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при которых пострадали люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ходе обстрела Калининского района Горловки со стороны киевского режима ранена женщина, сейчас ей оказывают помощь медики. В Ясиноватой женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов повреждены частные и многоэтажные дома. Шебекино Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на этот раз снаряд упал на детскую площадку. К счастью, боеприпас не разорвался, никто не пострадал. Также под обстрел попало село Попово-Лежачи в Курской области. Произошло возгорание дома, повреждены постройки, село осталось без электричества. Пострадавших нет.
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россия
курская область
донбасс
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россия, курская область, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
23:46 24.02.2023
 
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева

СК России расследует обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областей со стороны Киева

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при которых пострадали люди, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе обстрела Калининского района Горловки со стороны киевского режима ранена женщина, сейчас ей оказывают помощь медики. В Ясиноватой женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов повреждены частные и многоэтажные дома.
Шебекино Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на этот раз снаряд упал на детскую площадку. К счастью, боеприпас не разорвался, никто не пострадал.
Также под обстрел попало село Попово-Лежачи в Курской области. Произошло возгорание дома, повреждены постройки, село осталось без электричества. Пострадавших нет.
Тайник с минами - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:56Специальная военная операция на Украине
МЧС рассказало, сколько времени займет разминирование Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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