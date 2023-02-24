https://ria.ru/20230224/rassledovanie-1854211275.html
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева - РИА Новости, 24.02.2023
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева
Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:46
2023-02-24T23:46
2023-02-24T23:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при которых пострадали люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ходе обстрела Калининского района Горловки со стороны киевского режима ранена женщина, сейчас ей оказывают помощь медики. В Ясиноватой женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов повреждены частные и многоэтажные дома. Шебекино Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на этот раз снаряд упал на детскую площадку. К счастью, боеприпас не разорвался, никто не пострадал. Также под обстрел попало село Попово-Лежачи в Курской области. Произошло возгорание дома, повреждены постройки, село осталось без электричества. Пострадавших нет.
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россия, курская область, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева
СК России расследует обстрелы ДНР, Белгородской и Курской областей со стороны Киева