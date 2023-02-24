https://ria.ru/20230224/rassledovanie-1854211275.html

СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева

СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева - РИА Новости, 24.02.2023

СК проведет расследование обстрелов Донбасса со стороны Киева

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:46

2023-02-24T23:46

2023-02-24T23:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей со стороны украинских войск, в том числе те, при которых пострадали люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ходе обстрела Калининского района Горловки со стороны киевского режима ранена женщина, сейчас ей оказывают помощь медики. В Ясиноватой женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов повреждены частные и многоэтажные дома. Шебекино Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на этот раз снаряд упал на детскую площадку. К счастью, боеприпас не разорвался, никто не пострадал. Также под обстрел попало село Попово-Лежачи в Курской области. Произошло возгорание дома, повреждены постройки, село осталось без электричества. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html

россия

курская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), происшествия