https://ria.ru/20230224/rada-1854151350.html

Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества

Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2023

Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества

Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:14

2023-02-24T16:14

2023-02-24T16:14

украина

верховная рада украины

оон

болгария

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "(Законопроект – ред.) № 0183 - выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, за - 305 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Соглашение было заключено в 2001 году между Болгарией, Грузией, РФ, Румынией, Турцией, Украиной. Его целью было упрочение мира и стабильности в регионе путем укрепления сотрудничества и взаимодействия между военно-морскими силами. Среди задач такого сотрудничества – поисковые и спасательные операции, операции по оказанию гуманитарной помощи, разминирование. Предполагалось, что Черноморская группа военно-морского сотрудничества предназначена для использования на Черном море, но если потребуется, может быть развернута где-либо еще, в том числе в операциях, проводимых по мандату ООН или Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20230222/isk-1853787852.html

украина

болгария

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, верховная рада украины, оон, болгария, грузия, в мире