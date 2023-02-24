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Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2023
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Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2023
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества
Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:14
2023-02-24T16:14
украина
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болгария
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "(Законопроект – ред.) № 0183 - выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, за - 305 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Соглашение было заключено в 2001 году между Болгарией, Грузией, РФ, Румынией, Турцией, Украиной. Его целью было упрочение мира и стабильности в регионе путем укрепления сотрудничества и взаимодействия между военно-морскими силами. Среди задач такого сотрудничества – поисковые и спасательные операции, операции по оказанию гуманитарной помощи, разминирование. Предполагалось, что Черноморская группа военно-морского сотрудничества предназначена для использования на Черном море, но если потребуется, может быть развернута где-либо еще, в том числе в операциях, проводимых по мандату ООН или Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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украина, верховная рада украины, оон, болгария, грузия, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, ООН, Болгария, Грузия, В мире
16:14 24.02.2023
 
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества

Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе военно-морского сотрудничества

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"(Законопроект – ред.) № 0183 - выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, за - 305 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Соглашение было заключено в 2001 году между Болгарией, Грузией, РФ, Румынией, Турцией, Украиной. Его целью было упрочение мира и стабильности в регионе путем укрепления сотрудничества и взаимодействия между военно-морскими силами. Среди задач такого сотрудничества – поисковые и спасательные операции, операции по оказанию гуманитарной помощи, разминирование. Предполагалось, что Черноморская группа военно-морского сотрудничества предназначена для использования на Черном море, но если потребуется, может быть развернута где-либо еще, в том числе в операциях, проводимых по мандату ООН или Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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