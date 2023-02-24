https://ria.ru/20230224/rada-1854151350.html
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества - РИА Новости, 24.02.2023
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества
Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:14
2023-02-24T16:14
2023-02-24T16:14
украина
верховная рада украины
оон
болгария
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. "(Законопроект – ред.) № 0183 - выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, за - 305 (депутатов – ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Соглашение было заключено в 2001 году между Болгарией, Грузией, РФ, Румынией, Турцией, Украиной. Его целью было упрочение мира и стабильности в регионе путем укрепления сотрудничества и взаимодействия между военно-морскими силами. Среди задач такого сотрудничества – поисковые и спасательные операции, операции по оказанию гуманитарной помощи, разминирование. Предполагалось, что Черноморская группа военно-морского сотрудничества предназначена для использования на Черном море, но если потребуется, может быть развернута где-либо еще, в том числе в операциях, проводимых по мандату ООН или Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20230222/isk-1853787852.html
украина
болгария
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, оон, болгария, грузия, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, ООН, Болгария, Грузия, В мире
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе сотрудничества
Рада поддержала выход из соглашения о Черноморской группе военно-морского сотрудничества