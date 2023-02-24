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В США опасаются за здоровье рабочих после тушения поезда с химикатами - РИА Новости, 24.02.2023
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В США опасаются за здоровье рабочих после тушения поезда с химикатами
В США опасаются за здоровье рабочих после тушения поезда с химикатами - РИА Новости, 24.02.2023
В США опасаются за здоровье рабочих после тушения поезда с химикатами
Воду, которую использовали для тушения поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, при этом местные власти опасаются, что... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:09
2023-02-24T19:09
в мире
огайо
техас
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Воду, которую использовали для тушения поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, при этом местные власти опасаются, что перевозка могла негативно отразиться на здоровье рабочих, передает агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника. Судья округа Харрис Лина Идальго сообщила, что в город Дир-Парк в штате Техас для последующей утилизации доставлены около 1,8 миллиона литров токсичной воды. При этом, по ее словам, транспортировка может негативно сказаться на здоровье рабочих. "Я знаю, что наше сообщество было ошеломлено этой новостью так же, как и я. Я также хочу, чтобы люди понимали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, но должны знать", - сказала судья. Вода была доставлена на объект компании Texas Molecular, занимающейся ликвидацией опасных отходов. Ее представители сообщили, что у компании есть опыт в операциях подобного рода. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии.
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в мире, огайо, техас, хьюстон
В мире, Огайо, Техас, Хьюстон
19:09 24.02.2023
 
В США опасаются за здоровье рабочих после тушения поезда с химикатами

AP: в США боятся за здоровье рабочих, перевозивших воду после тушения поезда с химикатами

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Воду, которую использовали для тушения поезда с химикатами в Огайо, доставили в пригород Хьюстона для утилизации, при этом местные власти опасаются, что перевозка могла негативно отразиться на здоровье рабочих, передает агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника.
Судья округа Харрис Лина Идальго сообщила, что в город Дир-Парк в штате Техас для последующей утилизации доставлены около 1,8 миллиона литров токсичной воды. При этом, по ее словам, транспортировка может негативно сказаться на здоровье рабочих.
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"Я знаю, что наше сообщество было ошеломлено этой новостью так же, как и я. Я также хочу, чтобы люди понимали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, но должны знать", - сказала судья.
Вода была доставлена на объект компании Texas Molecular, занимающейся ликвидацией опасных отходов. Ее представители сообщили, что у компании есть опыт в операциях подобного рода.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии.
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