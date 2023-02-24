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Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/pvo-1854125920.html
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:15
2023-02-24T16:39
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 387 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230224/minoborony-1854123521.html
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россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:15 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
 
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

Российские силы ПВО сбили за сутки шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 387 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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