https://ria.ru/20230224/pvo-1854125920.html

Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023

Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:15

2023-02-24T14:15

2023-02-24T16:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 387 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8011 танков и других боевых бронированных машин, 1044 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8518 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230224/minoborony-1854123521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины