https://ria.ru/20230224/putin-1854166365.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.02.2023

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют главе государства 78% опрошенных, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:44

2023-02-24T17:44

2023-02-24T17:44

россия

фомнибус

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют главе государства 78% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 81% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, обратного мнения - 10% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие президенту РФ высказали 78% граждан, с ними не согласились 14%, еще 8% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230223/poslanie-1853952316.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фомнибус, владимир путин, общество