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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.02.2023
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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 24.02.2023
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют главе государства 78% опрошенных, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:44
2023-02-24T17:44
россия
фомнибус
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют главе государства 78% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 81% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, обратного мнения - 10% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие президенту РФ высказали 78% граждан, с ними не согласились 14%, еще 8% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фомнибус, владимир путин, общество
Россия, ФОМнибус, Владимир Путин, Общество
17:44 24.02.2023
 
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 81 процент россиян положительно оценивают работу президента Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!"
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, доверяют главе государства 78% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, 81% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, обратного мнения - 10% опрошенных, 9% затруднились с ответом.
Свое доверие президенту РФ высказали 78% граждан, с ними не согласились 14%, еще 8% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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