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Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам - РИА Новости, 24.02.2023
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Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам
Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам - РИА Новости, 24.02.2023
Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам
Больше половины жителей Молдавии выступают против возможной продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, свидетельствуют представленные в пятницу данные... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:17
2023-02-24T18:19
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против возможной продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в 2022 году одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в союз. В октябре комиссия по евроинтеграции выступила за проведение реформ в ряде областей и переделку местного законодательства под европейские стандарты. Оппозиционная партия "Шор" и лидер ассоциации "Сила фермеров", бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь заявили, что проект нового Земельного кодекса Молдавии, который вынесен на публичное обсуждение, допускает перепродажу земли иностранцам. Жителей Молдавии попросили ответить, должно ли государство позволить иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли в республике. Категорически против выступили 54,1% респондентов. Полностью согласны с этой идеей 20,8% участников опроса. Частичное согласие высказали 25,1% опрошенных. Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте. В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
https://ria.ru/20230224/opros-1854169368.html
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в мире, молдавия, брюссель, кишинев, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Кишинев, Игорь Додон, Евросоюз
18:17 24.02.2023 (обновлено: 18:19 24.02.2023)
 
Опрос: жители Молдавии не одобряют продажу сельхозземель иностранцам

Intellect group: 54.1 процента жителей Молдавии осуждают продажу сельхозземель иностранцам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против возможной продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, ранее заявил, что для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий и продажа земли иностранцам была одним из них. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в 2022 году одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в союз. В октябре комиссия по евроинтеграции выступила за проведение реформ в ряде областей и переделку местного законодательства под европейские стандарты. Оппозиционная партия "Шор" и лидер ассоциации "Сила фермеров", бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь заявили, что проект нового Земельного кодекса Молдавии, который вынесен на публичное обсуждение, допускает перепродажу земли иностранцам.
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Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос
Жителей Молдавии попросили ответить, должно ли государство позволить иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли в республике. Категорически против выступили 54,1% респондентов. Полностью согласны с этой идеей 20,8% участников опроса. Частичное согласие высказали 25,1% опрошенных.
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
В настоящее время в Молдавии запрещено продавать сельскохозяйственные и лесные участки иностранным инвесторам. Эти положения прямо закреплены в законе о нормативной цене и порядке купли-продажи земли.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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