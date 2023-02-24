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В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму - РИА Новости, 24.02.2023
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В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму
В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму - РИА Новости, 24.02.2023
В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму
Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:09
2023-02-24T15:09
в мире
япония
токио
g7
фумио кисида
хиросима (префектура)
украина
владимир зеленский
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Сегодня как страна-председатель мы организовываем саммит G7. На нем в дополнение к лидерам стран "семерки" в начале встречи примет участие Зеленский. … На сегодняшнем саммите страны "семерки" должны быть сплоченными в продолжении и укреплении помощи Украине и санкций против России. Результаты этого мы обсудим на саммите в Хиросиме. … Что касается стран и организаций, которые будут приглашены на саммит в Хиросиму в мае, то сейчас мы пока как страна-председатель ведем обмен мнениями с другими странами. Еще ничего не решено. Но мы считаем важным поддерживать взаимодействие с Зеленским... и после сегодняшнего дня. Пока определено только это", - сказал Кисида. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, япония, токио, g7, фумио кисида, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, россия
В мире, Япония, Токио, G7, Фумио Кисида, Хиросима (префектура), Украина, Владимир Зеленский, Россия
15:09 24.02.2023
 
В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму

Премьер Кисида: в Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Сегодня как страна-председатель мы организовываем саммит G7. На нем в дополнение к лидерам стран "семерки" в начале встречи примет участие Зеленский. … На сегодняшнем саммите страны "семерки" должны быть сплоченными в продолжении и укреплении помощи Украине и санкций против России. Результаты этого мы обсудим на саммите в Хиросиме. … Что касается стран и организаций, которые будут приглашены на саммит в Хиросиму в мае, то сейчас мы пока как страна-председатель ведем обмен мнениями с другими странами. Еще ничего не решено. Но мы считаем важным поддерживать взаимодействие с Зеленским... и после сегодняшнего дня. Пока определено только это", - сказал Кисида.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В миреЯпонияТокиоG7Фумио КисидаХиросима (префектура)УкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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