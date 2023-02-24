https://ria.ru/20230224/priglashenie-1854137804.html

В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму

В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму - РИА Новости, 24.02.2023

В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму

Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:09

2023-02-24T15:09

2023-02-24T15:09

в мире

япония

токио

g7

фумио кисида

хиросима (префектура)

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850909777_0:1030:2048:2182_1920x0_80_0_0_80e9c03f2114765debc19311651b7070.jpg

ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Сегодня как страна-председатель мы организовываем саммит G7. На нем в дополнение к лидерам стран "семерки" в начале встречи примет участие Зеленский. … На сегодняшнем саммите страны "семерки" должны быть сплоченными в продолжении и укреплении помощи Украине и санкций против России. Результаты этого мы обсудим на саммите в Хиросиме. … Что касается стран и организаций, которые будут приглашены на саммит в Хиросиму в мае, то сейчас мы пока как страна-председатель ведем обмен мнениями с другими странами. Еще ничего не решено. Но мы считаем важным поддерживать взаимодействие с Зеленским... и после сегодняшнего дня. Пока определено только это", - сказал Кисида. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853177085.html

япония

токио

хиросима (префектура)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, токио, g7, фумио кисида, хиросима (префектура), украина, владимир зеленский, россия