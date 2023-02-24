В Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму
Премьер Кисида: в Японии пока не решили вопрос о приглашении Зеленского на G7 в Хиросиму
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Вопрос о приглашении Владимира Зеленского на G7 в Хиросиму в мае пока не решен, заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Сегодня как страна-председатель мы организовываем саммит G7. На нем в дополнение к лидерам стран "семерки" в начале встречи примет участие Зеленский. … На сегодняшнем саммите страны "семерки" должны быть сплоченными в продолжении и укреплении помощи Украине и санкций против России. Результаты этого мы обсудим на саммите в Хиросиме. … Что касается стран и организаций, которые будут приглашены на саммит в Хиросиму в мае, то сейчас мы пока как страна-председатель ведем обмен мнениями с другими странами. Еще ничего не решено. Но мы считаем важным поддерживать взаимодействие с Зеленским... и после сегодняшнего дня. Пока определено только это", - сказал Кисида.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.