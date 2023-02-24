https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854192253.html

Эксперт предположил, кто заинтересован в обострении кризиса в Приднестровье

Эксперт предположил, кто заинтересован в обострении кризиса в Приднестровье - РИА Новости, 24.02.2023

Эксперт предположил, кто заинтересован в обострении кризиса в Приднестровье

Только Запад заинтересован в обострении кризиса вокруг Приднестровья, заявил в беседе с РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:34

2023-02-24T20:34

2023-02-24T20:43

украина

россия

молдавия

сергей шойгу

майя санду

вооруженные силы украины

евросоюз

клаус йоханнис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_0:53:3544:2047_1920x0_80_0_0_11fa12bff8983b2579eb0c63ffeb4c1d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Только Запад заинтересован в обострении кризиса вокруг Приднестровья, заявил в беседе с РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. "Можно определенно сказать, что ни один из региональных игроков в новом кризисе на Днестре не заинтересован. Это касается не только России, Молдавии и Приднестровья, но и Украины, и Румынии", - сказал Шорников. Он напомнил, что в информационном пространстве уже сложилось мнение, что Украине крайне важно удовлетворить свой "снарядный голод" за счет склада боеприпасов, расположенного в Приднестровье. "Там складировано порядка 20 тысяч тонн вооружений. Однако почему-то мало кто говорит, что значительная часть этих боеприпасов не пригодна к использованию. Там боеприпасы не просто с истекшим сроком годности, но и с истекшими сроками хранения. Эти боеприпасы нельзя транспортировать и давно должны были быть утилизированы", - отметил эксперт. Он уточнил, что еще в 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу предпринимал попытки договориться с Майей Санду (президент Молдавии), в бытность ее премьер-министром, о строительстве в Приднестровье специального завода для утилизации. Но, несмотря на набившие оскомину требования Кишинева о ликвидации военных складов, договориться так и не удалось. "Сейчас наличие складов с боеприпасами может послужить разве что поводом для вторжения ВСУ, но не причиной. Их даже вывезти вряд ли смогут. В конечном итоге, захват этих складов и попытка их использования чревата большой катастрофой, о которой неоднократно предупреждали ученые и экологи", - отметил собеседник агентства. По его мнению, Украина может рассчитывать разве что на очередные информационные победы, но даже этот успех может оказаться скоротечным и негарантированным. "Никто не знает на что пойдет Россия, чтобы защитить более 200 тысяч своих граждан, проживающих в регионе", - заметил Шорников. Он считает, что Румыния – игрок, который имеет давние интересы в регионе. "В Бухаресте не скрывают, что желают поглотить Молдову, причем вместе с Приднестровьем. Амбиции Румынии простираются и на западные земли Украины. Казалось бы, сейчас предоставляется удобный случай для решения задач, которые уже полтора века занимают умы румынских элит и заодно поглощают ресурсы этой страны. Но румыны хорошо отдают себе отчет, что в военном отношении они не готовы к вовлечению в украинский кризис. Меньше всего они бы хотели прямого соприкосновения с российской армией. А в случае разжигания приднестровского конфликта, это становится неизбежным. Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе недавней встречи с Майей Санду, кажется, предостерег ее от непродуманных действий", - сказал эксперт. "Заинтересованность в расширении зоны конфликта и его интенсификации может быть только у более удаленных игроков. Это, конечно, США и Британия. Им важно перенапрячь военные возможности России, заставить ее отказаться от войны на истощение, которая явно не идет на пользу западному миру, а также нанести ей серьезный имиджевый удар, способный, по их мнению, спровоцировать рост недовольства россиян", - сказал Шорников. "Причем, если США желали бы свалить основной груз военной поддержки на ЕС, то Британия, напротив, только наращивает свои усилия в регионе. Мы даже видели предположения о строительстве Лондоном отдельного военного блока в составе Британии, Польши, Украины и Молдавии. Кстати, развитие нынешнего кризиса вокруг Приднестровья началось после визитов Зеленского в Лондон и английского военного чиновника Хиппи в Кишинев", - отметил собеседник агентства. Эксперт заметил, что Приднестровье играет особую роль в современной российской истории. "Только здесь в начале 90-х люди русской культуры смогли не просто дать бой национализму и победить, они смогли построить собственное государство, установить прочную связь с Большой Россией и дождаться ее возрождения. Уничтожение приднестровской государственности может стать тяжелым ударом по крепнущему российскому самосознанию. На это ли рассчитывают вдохновители нового обострения на Днестре? Однако они могут получить и обратный эффект", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854159033.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

украина

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, молдавия, сергей шойгу, майя санду, вооруженные силы украины, евросоюз, клаус йоханнис, в мире