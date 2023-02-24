https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854175550.html

В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности

В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности - РИА Новости, 24.02.2023

В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:52

2023-02-24T18:52

2023-02-24T18:52

в мире

молдавия

россия

украина

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_0:53:3544:2047_1920x0_80_0_0_11fa12bff8983b2579eb0c63ffeb4c1d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что военнослужащие совместных миротворческих сил в непризнанном Приднестровье надежно контролируют ситуацию в зоне безопасности (зоне ответственности миротворцев). "Обстановка в зоне безопасности находится под надежным контролем миротворцев. Инцидентов не зафиксировано. Ситуация спокойная. В отличие от некоторых политиков, проявляющих нервозность, наши миротворцы олицетворяют стабильность", - сказал Беляков. По его словам, он находится в постоянном рабочем контакте с партнерами – сопредседателями ОКК от РФ Александром Андреевым и Молдавии Александром Фленкя. "Миротворцы всех трех контингентов (РФ, Молдавии и Приднестровья) несут службу в штатном режиме. С тревогой они наблюдают за тем, что происходит вокруг, но проявляют выдержку и понимание", - подчеркнул Беляков. В ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в её работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проходят по четвергам в Бендерах. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854170353.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854159033.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, украина, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе