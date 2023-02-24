https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854175550.html
В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности
В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности - РИА Новости, 24.02.2023
В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:52
2023-02-24T18:52
2023-02-24T18:52
в мире
молдавия
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украина
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что военнослужащие совместных миротворческих сил в непризнанном Приднестровье надежно контролируют ситуацию в зоне безопасности (зоне ответственности миротворцев). "Обстановка в зоне безопасности находится под надежным контролем миротворцев. Инцидентов не зафиксировано. Ситуация спокойная. В отличие от некоторых политиков, проявляющих нервозность, наши миротворцы олицетворяют стабильность", - сказал Беляков. По его словам, он находится в постоянном рабочем контакте с партнерами – сопредседателями ОКК от РФ Александром Андреевым и Молдавии Александром Фленкя. "Миротворцы всех трех контингентов (РФ, Молдавии и Приднестровья) несут службу в штатном режиме. С тревогой они наблюдают за тем, что происходит вокруг, но проявляют выдержку и понимание", - подчеркнул Беляков. В ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в её работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Заседания проходят по четвергам в Бендерах. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854170353.html
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в мире, молдавия, россия, украина, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В Приднестровье миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности
ОКК: в Приднестровье миротворцы надежно контролируют ситуацию в зоне безопасности
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков в беседе с РИА Новости заявил, что военнослужащие совместных миротворческих сил в непризнанном Приднестровье надежно контролируют ситуацию в зоне безопасности (зоне ответственности миротворцев).
"Обстановка в зоне безопасности находится под надежным контролем миротворцев. Инцидентов не зафиксировано. Ситуация спокойная. В отличие от некоторых политиков, проявляющих нервозность, наши миротворцы олицетворяют стабильность", - сказал Беляков.
По его словам, он находится в постоянном рабочем контакте с партнерами – сопредседателями ОКК от РФ
Александром Андреевым и Молдавии
Александром Фленкя.
"Миротворцы всех трех контингентов (РФ, Молдавии и Приднестровья) несут службу в штатном режиме. С тревогой они наблюдают за тем, что происходит вокруг, но проявляют выдержку и понимание", - подчеркнул Беляков.
В ОКК входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в её работе участвуют представители Украины
и миссии ОБСЕ
в Молдавии. Заседания проходят по четвергам в Бендерах
. Сопредседатели ОКК (руководители делегаций) принимают решения на основе консенсуса.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.