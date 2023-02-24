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В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
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В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья
В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантировать безопасность... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:46
2023-02-24T16:46
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
молдавия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантировать безопасность Приднестровью может только пробитие сухопутного коридора с Россией. Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу российским миротворцам, ВС РФ адекватно отреагируют на это, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "То, что режим Зеленского готовит нападение на Приднестровье, в этом нет никаких сомнений. И эта подготовка началась далеко не вчера. Залогом безопасности Приднестровья, которое на сегодняшний день является анклавом русского мира, окруженного врагами, может быть только пробитие прямого сухопутного коридора с Россией. А для этого нужно полностью освободить Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области", - сказал РИА Новости Рогов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, молдавия
В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Молдавия
16:46 24.02.2023
 
В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья

Рогов: гарантировать безопасность Приднестровью может сухопутный коридор с Россией

© РИА Новости / Артем Кулекин / Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантировать безопасность Приднестровью может только пробитие сухопутного коридора с Россией.
Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу российским миротворцам, ВС РФ адекватно отреагируют на это, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"То, что режим Зеленского готовит нападение на Приднестровье, в этом нет никаких сомнений. И эта подготовка началась далеко не вчера. Залогом безопасности Приднестровья, которое на сегодняшний день является анклавом русского мира, окруженного врагами, может быть только пробитие прямого сухопутного коридора с Россией. А для этого нужно полностью освободить Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области", - сказал РИА Новости Рогов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Герб Приднестровья - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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В миреРоссияЗапорожская областьВладимир РоговМолдавия
 
 
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