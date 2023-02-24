https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854159033.html

В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья

В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023

В Запорожской области предложили гарантии безопасности для Приднестровья

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантировать безопасность... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:46

2023-02-24T16:46

2023-02-24T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гарантировать безопасность Приднестровью может только пробитие сухопутного коридора с Россией. Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, что несет угрозу российским миротворцам, ВС РФ адекватно отреагируют на это, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "То, что режим Зеленского готовит нападение на Приднестровье, в этом нет никаких сомнений. И эта подготовка началась далеко не вчера. Залогом безопасности Приднестровья, которое на сегодняшний день является анклавом русского мира, окруженного врагами, может быть только пробитие прямого сухопутного коридора с Россией. А для этого нужно полностью освободить Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области", - сказал РИА Новости Рогов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230224/gagauziya-1854157679.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская область, владимир рогов, молдавия