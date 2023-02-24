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Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер - РИА Новости, 24.02.2023
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Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер
Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер - РИА Новости, 24.02.2023
Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер
Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:30
2023-02-24T00:30
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя. В конце мая прошлого года в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого", который продлевается каждые 15 дней. "Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Кроме того, политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом", - сказал Фленкя в четверг вечером, выступая в эфире кишиневского интернет-канала Rlive. Представитель Кишинева считает, что нынешнюю миротворческую миссию нужно заменить на гражданских наблюдателей, "так как она давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь
00:30 24.02.2023
 
Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер

Александр Фленкя: инциденты в зоне приднестровского конфликта не носят военного характера

© Fotolia / lexander Petrari"Ворота Кишинева", Республика Молдова
Ворота Кишинева, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Fotolia / lexander Petrari
"Ворота Кишинева", Республика Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя.
В конце мая прошлого года в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого", который продлевается каждые 15 дней.
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"Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Кроме того, политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом", - сказал Фленкя в четверг вечером, выступая в эфире кишиневского интернет-канала Rlive.
Представитель Кишинева считает, что нынешнюю миротворческую миссию нужно заменить на гражданских наблюдателей, "так как она давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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