https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854060956.html

Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер

Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер - РИА Новости, 24.02.2023

Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер

Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T00:30

2023-02-24T00:30

2023-02-24T00:30

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кишинев

тирасполь

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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя. В конце мая прошлого года в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого", который продлевается каждые 15 дней. "Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Кроме того, политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом", - сказал Фленкя в четверг вечером, выступая в эфире кишиневского интернет-канала Rlive. Представитель Кишинева считает, что нынешнюю миротворческую миссию нужно заменить на гражданских наблюдателей, "так как она давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1854008080.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь