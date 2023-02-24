Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер
Александр Фленкя: инциденты в зоне приднестровского конфликта не носят военного характера
"Ворота Кишинева", Республика Молдова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера, заявил в четверг в телеэфире сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя.
В конце мая прошлого года в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В регионе был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого", который продлевается каждые 15 дней.
"Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Кроме того, политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом", - сказал Фленкя в четверг вечером, выступая в эфире кишиневского интернет-канала Rlive.
Представитель Кишинева считает, что нынешнюю миротворческую миссию нужно заменить на гражданских наблюдателей, "так как она давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.