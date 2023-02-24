https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854147435.html

Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине

Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине

Бывший президент Боливии Эво Моралес поддержал предложения Китая по ситуации на Украине и добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда США перестанут... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:55

2023-02-24T15:55

2023-02-24T15:55

в мире

боливия

эво моралес

владимир зеленский

китай

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес поддержал предложения Китая по ситуации на Украине и добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов. "Война несет смерть и разрушения. В разгар атмосферы поляризации и холодной войны, которую США и их вооруженное крыло НАТО стремятся навязать миру, мы приветствуем предложение Китая о прекращении огня с мирными переговорами и приостановкой несправедливых санкций против России", - написал Моралес в Twitter. Он добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда "США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов". "Свободные народы требуют, чтобы Евросоюз и его союзники в Белом доме задумались о жизни и отказались от своей экспансионистской политики", - добавил Моралес. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230214/boliviya-1851972553.html

https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, боливия, эво моралес, владимир зеленский, китай, украина