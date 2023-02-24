https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854147435.html
Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине
Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине
Бывший президент Боливии Эво Моралес поддержал предложения Китая по ситуации на Украине и добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда США перестанут... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:55
2023-02-24T15:55
2023-02-24T15:55
в мире
боливия
эво моралес
владимир зеленский
китай
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2eff38e5e742d55fe8dfe1d663fd6b4.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес поддержал предложения Китая по ситуации на Украине и добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов. "Война несет смерть и разрушения. В разгар атмосферы поляризации и холодной войны, которую США и их вооруженное крыло НАТО стремятся навязать миру, мы приветствуем предложение Китая о прекращении огня с мирными переговорами и приостановкой несправедливых санкций против России", - написал Моралес в Twitter. Он добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда "США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов". "Свободные народы требуют, чтобы Евросоюз и его союзники в Белом доме задумались о жизни и отказались от своей экспансионистской политики", - добавил Моралес. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230214/boliviya-1851972553.html
https://ria.ru/20230224/kritika-1854143119.html
боливия
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_484cb4fa7a194f4779574ca7bfea849d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, эво моралес, владимир зеленский, китай, украина
В мире, Боливия, Эво Моралес, Владимир Зеленский, Китай, Украина
Экс-президент Боливии поддержал предложения Китая по конфликту на Украине
Экс-президент Боливии Моралес поддержал позицию Китая по конфликту на Украине
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес поддержал предложения Китая по ситуации на Украине и добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов.
"Война несет смерть и разрушения. В разгар атмосферы поляризации и холодной войны, которую США и их вооруженное крыло НАТО стремятся навязать миру, мы приветствуем предложение Китая о прекращении огня с мирными переговорами и приостановкой несправедливых санкций против России", - написал Моралес в Twitter.
Он добавил, что мир во всем мире будет достигнут, когда "США перестанут навязывать свою интервенционистскую и военную политику с разграблением природных ресурсов".
"Свободные народы требуют, чтобы Евросоюз и его союзники в Белом доме задумались о жизни и отказались от своей экспансионистской политики", - добавил Моралес.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский
ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявлял в интервью РИА Новости, что Москва
готова рассмотреть предложения Киева
по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.