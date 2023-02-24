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Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2023
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Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2023
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя
Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ в организации Василий РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:35
2023-02-24T20:35
в мире
россия
китай
украина
оон
василий небензя
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ в организации Василий Небензя."Мы приветствуем искренние усилия на пути к миру, как, например, предложение Китая", - сказал Небезня.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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в мире, россия, китай, украина, оон, василий небензя
В мире, Россия, Китай, Украина, ООН, Василий Небензя
20:35 24.02.2023
 
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя

Постпред Небензя: Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ в организации Василий Небензя.
"Мы приветствуем искренние усилия на пути к миру, как, например, предложение Китая", - сказал Небезня.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:36
Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине
 
В миреРоссияКитайУкраинаООНВасилий Небензя
 
 
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