https://ria.ru/20230224/predlozhenie-1854192473.html
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2023
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя
Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ в организации Василий РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:35
2023-02-24T20:35
2023-02-24T20:35
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ в организации Василий Небензя."Мы приветствуем искренние усилия на пути к миру, как, например, предложение Китая", - сказал Небезня.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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в мире, россия, китай, украина, оон, василий небензя
В мире, Россия, Китай, Украина, ООН, Василий Небензя
Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине, заявил Небензя
Постпред Небензя: Россия приветствует мирное предложение Китая по Украине