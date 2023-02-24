https://ria.ru/20230224/poslanie-1854154771.html

Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян

Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян - РИА Новости, 24.02.2023

Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян

Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:30

2023-02-24T16:30

2023-02-24T16:30

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441312_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f44eecb4172f0ccad03c31f5dcb4d0c.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Послание Путина суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает "Россия-1", рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%. Остальные строчки принадлежат "России-24", телеканалу "Мир", "СоловьевLive" и "Звезде". Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853456795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию