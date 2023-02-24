https://ria.ru/20230224/poslanie-1854154771.html
Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян
Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян - РИА Новости, 24.02.2023
Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян
Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:30
2023-02-24T16:30
2023-02-24T16:30
общество
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Послание Путина суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает "Россия-1", рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%. Остальные строчки принадлежат "России-24", телеканалу "Мир", "СоловьевLive" и "Звезде". Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4.
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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию
Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию
Послание Путина посмотрели более девяти миллионов россиян
Mediascope: послание Путина по телевизору посмотрели более девяти миллионов россиян
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Послание Путина суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает "Россия-1", рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%.
Остальные строчки принадлежат "России-24", телеканалу "Мир", "СоловьевLive" и "Звезде".
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4.