https://ria.ru/20230224/poshliny-1854124474.html

США повысят пошлины на российские металлы и минералы

США повысят пошлины на российские металлы и минералы - РИА Новости, 24.02.2023

США повысят пошлины на российские металлы и минералы

США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:08

2023-02-24T14:08

2023-02-24T14:08

специальная военная операция на украине

экономика

сша

россия

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. "Сегодня президент подпишет постановления о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в США... Эти действия приведут к повышению пошлин на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции, стоимостью 2,8 миллиарда долларов для России", - указывается в заявлении Белого дома.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии