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США повысят пошлины на российские металлы и минералы - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на российские металлы и минералы - РИА Новости, 24.02.2023
США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:08
2023-02-24T14:08
специальная военная операция на украине
экономика
сша
россия
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. "Сегодня президент подпишет постановления о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в США... Эти действия приведут к повышению пошлин на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции, стоимостью 2,8 миллиарда долларов для России", - указывается в заявлении Белого дома.
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экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
14:08 24.02.2023
 
США повысят пошлины на российские металлы и минералы

США повысят пошлины на более чем сто видов российских металлов и минералов и химпродукции

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.
"Сегодня президент подпишет постановления о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в США... Эти действия приведут к повышению пошлин на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции, стоимостью 2,8 миллиарда долларов для России", - указывается в заявлении Белого дома.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСШАРоссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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