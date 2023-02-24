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США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на российские металлы и минералы - РИА Новости, 24.02.2023
США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:08
2023-02-24T14:08
2023-02-24T14:08
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санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. "Сегодня президент подпишет постановления о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в США... Эти действия приведут к повышению пошлин на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции, стоимостью 2,8 миллиарда долларов для России", - указывается в заявлении Белого дома.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
США повысят пошлины на российские металлы и минералы
США повысят пошлины на более чем сто видов российских металлов и минералов и химпродукции