17:10 24.02.2023 (обновлено: 21:06 24.02.2023)
США расширили санкции против России
США ввели санкции против 11 российских банков, включая "Уралсиб", "Зенит", МТС-банк и МКБ
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома.
Под новые ограничительные меры попали:
- —более 40 российских губернаторов и глав республик;
- —вице-премьер Татьяна Голикова;
- —министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
- —министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков;
- —министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
- —министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов;
- —министр культуры Ольга Любимова;
- —министр спорта Олег Матыцин;
- —министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев;
- —министр энергетики Николай Шульгинов;
- —глава МЧС России Александр Куренков;
- —журналистка ВГТРК Ольга Скабеева;
- —врио главы ЛНР Леонид Пасечник;
- —батальон "Спарта" и его командир Артем Жога.
В этот список также внесли более 1,2 тысячи российских военных, которые, как утверждается, "угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". США ввели против них визовые ограничения.
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Под санкции в том числе попали:
- —НПО машиностроения;
- —АО "Препрег-СКМ";
- —"Алабуга-Волокно";
- —"Препрег-Дубна";
- —НИИграфит;
- —Пермский научно-исследовательский технологический институт;
- —Технопарк "Сколково" и связанные с ним компании;
- —"Уралсиб", "Зенит", Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития.
В ограничительный перечень внесли Запорожскую АЭС и ее генерального директора Олега Романенко.
Министерство финансов США также ввело санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора.
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Кроме того, как сообщается на сайте Белого дома, Вашингтон с 10 марта вводит пошлину в 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России. При этом США исключат этот тариф на продукцию с содержанием российского металла для тех стран, которые сами введут такую же пошлину.
В американский черный список, помимо прочего, внесли более десятка российских финансовых институтов "за попытки обойти уже введенные санкции", а также 66 компаний за поддержку российского ВПК. В отдельный перечень попали десять организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.
Отмечается, что это "самый значительный до настоящего времени пакет санкций", который коснулся 22 физических лица и 83 компании.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.