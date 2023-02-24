https://ria.ru/20230224/poshlina-1854162163.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023

США расширили санкции против России

США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:10

2023-02-24T17:10

2023-02-24T21:06

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома.Под новые ограничительные меры попали: В этот список также внесли более 1,2 тысячи российских военных, которые, как утверждается, "угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". США ввели против них визовые ограничения.Под санкции в том числе попали:В ограничительный перечень внесли Запорожскую АЭС и ее генерального директора Олега Романенко.Министерство финансов США также ввело санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора.Кроме того, как сообщается на сайте Белого дома, Вашингтон с 10 марта вводит пошлину в 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России. При этом США исключат этот тариф на продукцию с содержанием российского металла для тех стран, которые сами введут такую же пошлину.В американский черный список, помимо прочего, внесли более десятка российских финансовых институтов "за попытки обойти уже введенные санкции", а также 66 компаний за поддержку российского ВПК. В отдельный перечень попали десять организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.Отмечается, что это "самый значительный до настоящего времени пакет санкций", который коснулся 22 физических лица и 83 компании.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, экономика