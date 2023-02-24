Рейтинг@Mail.ru
США расширили санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/poshlina-1854162163.html
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 24.02.2023
США расширили санкции против России
США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:10
2023-02-24T21:06
сша
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома.Под новые ограничительные меры попали: В этот список также внесли более 1,2 тысячи российских военных, которые, как утверждается, "угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". США ввели против них визовые ограничения.Под санкции в том числе попали:В ограничительный перечень внесли Запорожскую АЭС и ее генерального директора Олега Романенко.Министерство финансов США также ввело санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора.Кроме того, как сообщается на сайте Белого дома, Вашингтон с 10 марта вводит пошлину в 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России. При этом США исключат этот тариф на продукцию с содержанием российского металла для тех стран, которые сами введут такую же пошлину.В американский черный список, помимо прочего, внесли более десятка российских финансовых институтов "за попытки обойти уже введенные санкции", а также 66 компаний за поддержку российского ВПК. В отдельный перечень попали десять организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.Отмечается, что это "самый значительный до настоящего времени пакет санкций", который коснулся 22 физических лица и 83 компании.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, экономика
США, Россия, Экономика
17:10 24.02.2023 (обновлено: 21:06 24.02.2023)
 
США расширили санкции против России

США ввели санкции против 11 российских банков, включая "Уралсиб", "Зенит", МТС-банк и МКБ

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции против более чем 100 физических лиц и компаний из России, говорится на сайте Белого дома.
Под новые ограничительные меры попали:
  • более 40 российских губернаторов и глав республик;
  • вице-премьер Татьяна Голикова;
  • министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
  • министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков;
  • министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
  • министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов;
  • министр культуры Ольга Любимова;
  • министр спорта Олег Матыцин;
  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев;
  • министр энергетики Николай Шульгинов;
  • глава МЧС России Александр Куренков;
  • журналистка ВГТРК Ольга Скабеева;
  • врио главы ЛНР Леонид Пасечник;
  • батальон "Спарта" и его командир Артем Жога.
В этот список также внесли более 1,2 тысячи российских военных, которые, как утверждается, "угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". США ввели против них визовые ограничения.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 17:27
Россия услышала Путина. Запад тоже
Под санкции в том числе попали:
  • НПО машиностроения;
  • АО "Препрег-СКМ";
  • "Алабуга-Волокно";
  • "Препрег-Дубна";
  • НИИграфит;
  • Пермский научно-исследовательский технологический институт;
  • Технопарк "Сколково" и связанные с ним компании;
  • "Уралсиб", "Зенит", Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития.
В ограничительный перечень внесли Запорожскую АЭС и ее генерального директора Олега Романенко.
Министерство финансов США также ввело санкции против предприятий российского аэрокосмического сектора.
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:00
Россия строит новый газовый союз
Кроме того, как сообщается на сайте Белого дома, Вашингтон с 10 марта вводит пошлину в 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России. При этом США исключат этот тариф на продукцию с содержанием российского металла для тех стран, которые сами введут такую же пошлину.
В американский черный список, помимо прочего, внесли более десятка российских финансовых институтов "за попытки обойти уже введенные санкции", а также 66 компаний за поддержку российского ВПК. В отдельный перечень попали десять организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.
Отмечается, что это "самый значительный до настоящего времени пакет санкций", который коснулся 22 физических лица и 83 компании.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Инфографика
Посмотреть
 
СШАРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала