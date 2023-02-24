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Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/pomosch-1854201233.html
Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву
Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву
Страны "Большой семерки" заявили, что намерены продолжать оказывать Киеву военную помощь с основным акцентом на системах ПВО, боеприпасах и танках. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:45
2023-02-24T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
киев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили, что намерены продолжать оказывать Киеву военную помощь с основным акцентом на системах ПВО, боеприпасах и танках. "Мы по-прежнему привержены координации усилий по удовлетворению срочных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя особое внимание системам и возможностям ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам", - говорится в заявлении по итогам встречи лидеров G7. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, киев, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Киев, G7
21:45 24.02.2023 (обновлено: 21:46 24.02.2023)
 
Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву

Страны G7 заявили, что намерены продолжать военную помощь Киеву с акцентом на ПВО и танках

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили, что намерены продолжать оказывать Киеву военную помощь с основным акцентом на системах ПВО, боеприпасах и танках.
"Мы по-прежнему привержены координации усилий по удовлетворению срочных потребностей Украины в военной и оборонной технике, уделяя особое внимание системам и возможностям ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам", - говорится в заявлении по итогам встречи лидеров G7.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 21:37Специальная военная операция на Украине
ВС России на Запорожском направлении эффективно противостоят оружию НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОКиевG7
 
 
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