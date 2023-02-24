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Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов - РИА Новости, 24.02.2023
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Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов
Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов - РИА Новости, 24.02.2023
Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов
Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:16
2023-02-24T08:14
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов", — заявил Салливан.Ранее телеканал со ссылкой на неназванного чиновника сообщал, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона. Предполагается, что речь идет о госзаказе, а доставка таких грузов доставка займет "гораздо больше" времени,. Кроме того, подчеркивается, что изменение подхода свидетельствует о приверженности Вашингтона оказывать Киеву долгосрочную помощь.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, джейк салливан
В мире, Украина, США, Джейк Салливан
05:16 24.02.2023 (обновлено: 08:14 24.02.2023)
 
Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов

Джейк Салливан официально подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов", — заявил Салливан.
Ранее телеканал со ссылкой на неназванного чиновника сообщал, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона. Предполагается, что речь идет о госзаказе, а доставка таких грузов доставка займет "гораздо больше" времени,. Кроме того, подчеркивается, что изменение подхода свидетельствует о приверженности Вашингтона оказывать Киеву долгосрочную помощь.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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