https://ria.ru/20230224/pomosch-1854070847.html

Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов

Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов - РИА Новости, 24.02.2023

Белый дом подтвердил планы выделить Украине два миллиарда долларов

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:16

2023-02-24T05:16

2023-02-24T08:14

в мире

украина

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов", — заявил Салливан.Ранее телеканал со ссылкой на неназванного чиновника сообщал, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона. Предполагается, что речь идет о госзаказе, а доставка таких грузов доставка займет "гораздо больше" времени,. Кроме того, подчеркивается, что изменение подхода свидетельствует о приверженности Вашингтона оказывать Киеву долгосрочную помощь.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230224/voyna-1854067416.html

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в мире, украина, сша, джейк салливан