https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html
Китай осудил политизацию мировой экономики
Китай осудил политизацию мировой экономики - РИА Новости, 24.02.2023
Китай осудил политизацию мировой экономики
Китай выступает за противостояние политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:49
2023-02-24T04:49
2023-02-24T05:25
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает за противостояние политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине. "Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему, противостоять ее политизации, превращению ее в инструмент и применению в качестве оружия", - говорится в документе.Отмечается, что необходимо совместными усилиями снижать побочные эффекты кризиса, противостоять помехам для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, продовольствия и торговли, которые наносят ущерб глобальному экономическому восстановлению.
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в мире, китай, украина
04:49 24.02.2023 (обновлено: 05:25 24.02.2023)
Китай осудил политизацию мировой экономики
МИД КНР: Пекин выступает против политизации мировой экономики
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает за противостояние политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине.
"Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему, противостоять ее политизации, превращению ее в инструмент и применению в качестве оружия", - говорится в документе.
Отмечается, что необходимо совместными усилиями снижать побочные эффекты кризиса, противостоять помехам для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, продовольствия и торговли, которые наносят ущерб глобальному экономическому восстановлению.