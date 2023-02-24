https://ria.ru/20230224/politizatsiya-1854069558.html

Китай осудил политизацию мировой экономики

Китай осудил политизацию мировой экономики - РИА Новости, 24.02.2023

Китай осудил политизацию мировой экономики

Китай выступает за противостояние политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:49

2023-02-24T04:49

2023-02-24T05:25

в мире

китай

украина

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает за противостояние политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине. "Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему, противостоять ее политизации, превращению ее в инструмент и применению в качестве оружия", - говорится в документе.Отмечается, что необходимо совместными усилиями снижать побочные эффекты кризиса, противостоять помехам для международного сотрудничества в области энергетики, финансов, продовольствия и торговли, которые наносят ущерб глобальному экономическому восстановлению.

https://ria.ru/20230224/knr-1854068964.html

китай

украина

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в мире, китай, украина