https://ria.ru/20230224/pogoda-1854085610.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидает жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:55

2023-02-24T09:55

2023-02-24T09:55

общество

москва

александр синенков

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидает жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег. В столице - минус 2-4, по области - минус 1-6", - рассказал Синенков. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков, погода, центр "фобос"