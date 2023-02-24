https://ria.ru/20230224/pogoda-1854085610.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидает жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:55
2023-02-24T09:55
2023-02-24T09:55
общество
москва
александр синенков
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидает жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег. В столице - минус 2-4, по области - минус 1-6", - рассказал Синенков. Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: небольшой снег и до минус четырех градусов ожидается в Москве в пятницу
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидает жителей столицы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег. В столице - минус 2-4, по области - минус 1-6", - рассказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба.