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Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине
Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине
Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы Израиль был не медиатором в конфликте на Украине, а выбрал сторону Киева. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:09
2023-02-24T21:09
в мире
израиль
украина
киев
бени ганц
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы Израиль был не медиатором в конфликте на Украине, а выбрал сторону Киева. "Долгое время я хотел поддержки от Израиля, от лидеров их политикума, это было важно для меня. У нас было много разных разговоры публичных, не публичных, и было сложно изменить позицию… Я хотел, чтобы они были не медиаторами, чтобы выбрали сторону, сторону Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
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в мире, израиль, украина, киев, бени ганц, владимир зеленский
В мире, Израиль, Украина, Киев, Бени Ганц, Владимир Зеленский
21:09 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине

Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине, а не медиации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хотел, чтобы Израиль был не медиатором в конфликте на Украине, а выбрал сторону Киева.
"Долгое время я хотел поддержки от Израиля, от лидеров их политикума, это было важно для меня. У нас было много разных разговоры публичных, не публичных, и было сложно изменить позицию… Я хотел, чтобы они были не медиаторами, чтобы выбрали сторону, сторону Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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